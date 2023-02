Triệu fan phát cuồng vì Baifern Pimchanok và Nine tung ảnh đón Valentine, cả dàn sao Thái rầm rộ hưởng ứng

Tối ngày 12/2, Baifern Pimchanok bất ngờ "đánh úp" fan bằng loạt ảnh đón Valentine sớm bên bạn trai Nine Naphat. Ngay lập tức, bài đăng của nữ thần Chiếc Lá Bay đã gây bùng nổ mạng xã hội với hàng trăm nghìn lượt "thả tim" chỉ trong một thời gian ngắn. Đồng thời, điều này cũng khiến người hâm mộ của cặp đôi phấn khích đến nỗi đứng ngồi không yên, đến mức bài đăng đạt 1 triệu lượt like chỉ sau nửa ngày.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, có thể thấy Baifern và Nine đã có một buổi tối đón Valentine lãng mạn như nhiều cặp tình nhân khác. Đáng nói không chỉ đằng trai, cả nữ thần Chiếc Lá Bay cũng tặng bạn trai 1 bó hoa to và 1 món quà xinh xắn trong dịp đặc biệt này. Tuy vẫn còn chút ngại ngùng nhưng cả Baifern và Nine đều vô cùng hạnh phúc, vui vẻ khi lần đầu tiên được cùng đón Lễ tình nhân với tư cách là 1 cặp đôi yêu nhau.

Baifern Pimchanok và Nine Naphat công khai đón Valentine sớm bên nhau, khiến dân tình vô cùng thích thú. Nữ thần Chiếc Lá Bay dùng một chiếc ghi chú đơn giản cho bài đăng của mình: "Lễ tình nhân của tôi" và đến thời điểm hiện tại, bài đăng này đã đạt hơn 1 triệu lượt thả tim

Món quà cả hai dành cho nhau trong Lễ tình nhân chính là một bó hoa thật to

Baifern ngại ngùng chụp ảnh cùng món quà của bạn trai

Mỹ nhân 9X cười tít mắt và bạn trai cô cũng mỉm cười nhẹ nhàng nhìn vào ống kính máy ảnh

Đáng chú ý, phía dưới bài đăng, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp trong showbiz không giấu nổi sự ngạc nhiên với việc công khai đón Valentine của cặp đôi hot nhất nhì Tbiz. Một số khác lại khen ngợi cặp đôi vô cùng dễ thương. Ngoài ra, cư dân mạng cũng không quên trêu ghẹo cả hai: "Nào thì bảo là bạn bè cũng tốt mà", "Chính thức tỏ tình thành công rồi sao?", "Ngọt quá, bọn kiến đang kéo đến đó", "Dễ thương như thế vẫn chưa đủ đâu nhé"...

Không chỉ người hâm mộ mà rất nhiều sao Thái cũng yêu thích cặp đôi Friendzone

Nine Naphat và Baifern Pimchanok vẫn đang là cặp đôi hot nhất nhì Tbiz

Nguồn: Teenee, Instagram