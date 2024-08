Triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi để hoạt động khiêu dâm

Chiều 31/8, Phòng cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) phá thành công chuyên án và bắt nhóm người để điều tra về các hành vi mua bán người, sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm, dâm ô người dưới 16 tuổi và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.

Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Duy và Nguyễn Xuân Việt tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo cơ quan điều tra, đầu tháng 8/2024, Phòng cảnh sát Hình sự phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhóm người hoạt động mua bán người, sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm.

Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, nhóm người này đã hoạt động núp bóng tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện để thu lợi bất chính. Đặc biệt, hoạt động của nhóm người này rất tinh vi liên quan đến nhiều tỉnh, thành.

Khuya 22/8, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM và Công an tỉnh Long An triển khai đồng loạt các tổ phá án tại các địa bàn TP Biên Hòa, Trảng Bom, TP.HCM và tỉnh Long An.

Cơ quan điều tra đang làm việc với Lê Thị Lanh.

Liên quan đến vụ án, cơ quan công an cũng bắt giữ nhóm người gồm: Nguyễn Ngọc Duy (28 tuổi, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) và Huỳnh Ngọc Thuận (26 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Xuân Việt (30 tuổi, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Thị Thu Hà (31 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đang có hành vi sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm, mua bán người dưới 16 tuổi, tại phòng massage số 1 cơ sở massage N.G. (tại phường Tân Mai, TP Biên Hòa).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng cũng bắt một đối tượng đang có hành vi dâm ô với cháu V. (SN 2008, quê tỉnh Phú Yên). Đồng thời, công an còn bắt giữ 10 người có hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng do Nguyễn Xuân Việt (35 tuổi) và Lê Thị Lanh (35 tuổi, đều ngụ huyện Vĩnh Cửu) cầm đầu.

Vụ án đang được Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.