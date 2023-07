Triệt phá đường dây môi giới mại dâm cho người nước ngoài

Thủ đoạn hoạt động tinh vi, phức tạp

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, trinh sát Phòng PC02 phát hiện nhà hàng Gallery có biểu hiện hoạt động môi giới mại dâm cho người nước ngoài. Qua xác minh, nhà hàng này hoạt động từ 20-6-2022 đến nay, do Kim Tea Hyung (sinh năm 1975) và Cha Jinyoung (sinh năm 1977), cùng là người Hàn Quốc làm chủ, trực tiếp điều hành mọi hoạt động tại cơ sở.

Nhà hàng có 30 phòng hoạt động karaoke không phép, cơ sở chỉ nhận phục vụ khách nước ngoài, chủ yếu là khách Hàn Quốc. Thông qua việc môi giới của quản lý, tiếp viên nữ sẵn sàng bán dâm khi khách có nhu cầu, giá bán dâm từ 2,3 triệu đồng - 3,8 triệu đồng/lượt, tiền mua dâm thanh toán trực tiếp cho quản lý của nhà hàng.

Tại nhà hàng có khoảng 80 tiếp viên nữ, 20 nhân viên phục vụ. Khi khách có nhu cầu mua dâm thì tổng quản lý Lee HyunJun (sinh năm 1998) sẽ chỉ đạo các quản lý người Việt Nam trực tiếp điều tiếp viên nữ đến các khách sạn, chung cư trên địa bàn TPHCM để bán dâm với khách.

Nhà hàng có hệ thống báo động khi phát hiện có lực lượng chức năng đến kiểm tra. Phía trước cổng nhà hàng có từ 3-5 bảo vệ, 4 tài xế và xe ô tô đợi sẵn để đưa đón khách và nhân viên nữ từ nhà hàng đến điểm mua bán dâm, cửa cổng luôn được khép hoặc đóng lại và được đề phòng nghiêm ngặt, cảnh giác.

Bằng thủ đoạn như hứa trả lương và tiền hoa hồng cao, chủ nhà hàng đã lôi kéo được một số quản lý người Hàn Quốc và người Việt Nam về làm việc, bằng việc chào mời, quảng cáo có hoạt động mại dâm tại cơ sở, nhà hàng luôn trong tình trạng quá tải, hết phòng. Bằng việc tổ chức các hoạt động mại dâm, chủ nhà hàng và quản lý thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Công an xác định phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng rất tinh vi, phức tạp, có tổ chức, các đối tượng liên tục thay đổi phương thức hoạt động mại dâm, thường xuyên tổ chức họp kín, chỉ đạo quản lý nhiều phương thức để né cơ quan chức năng.

Nhà hàng Gallery ở đường Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1

Cụ thể, các đối tượng chỉ tiếp khách nước ngoài (chủ yếu người Hàn Quốc), có hộ chiếu xác nhận quốc tịch, được khách quen bảo lãnh, thường xuyên thay đổi địa điểm mua bán dâm như bố trí cho tiếp viên nữ bán dâm tại các căn hộ, chung cư cao cấp, những khu biệt thự, nhà riêng có bảo vệ cảnh giới.

Các đối tượng cầm đầu thường xuyên chỉ đạo, tuyển dụng thêm lực lượng bảo vệ, cảnh giới nghiêm ngặt. Thay đổi ký hiệu mua bán dâm trên hóa đơn tính tiền bằng các "từ lóng" ám thị hoạt động mại dâm. Gây nhiều khó khăn trong công tác xác minh, thu thập thông tin của ban chuyên án.

Bước đầu xác định nhóm Kim Tea Hyung, Cha Jinyoung, Lee HyunJun, Nguyễn Thị Ngọc Loan (sinh năm 1989) và các quản lý người Việt Nam hoạt động "môi giới mại dâm" cho người nước ngoài.

Thu lợi 4 tỷ đồng từ việc môi giới bán dâm



Tối 19-7, sau thời gian dài củng cố hồ sơ, Phòng PC02 chủ trì, phối hợp cùng Công an quận 1 đã vào kiểm tra nhà hàng trên. Thời điểm này, công an phát hiện Kim Tae Hyung, Lee HyunJu, Nguyễn Thị Ngọc Loan cùng 52 tiếp viên nữ, 20 nhân viên phục vụ và một số khách nước ngoài đang ăn uống, hát karaoke tại đây. Công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan việc mua bán dâm.

Đồng thời, công an ghi nhận khách đến mua dâm và được nhà hàng móc nối với Lê Tấn Thanh (sinh năm 1975) để đặt khách sạn, cho 2 cặp khách mua dâm là người Hàn Quốc và tiếp viên của nhà hàng đi bán dâm ở khách sạn đường Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé. Công an đã ập vào kiểm tra bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

2 cô gái khai nhận 2 khách mua dâm người Hàn Quốc sau khi ăn uống, hát karaoke ở nhà hàng Gallery thì Lee HyunJun và Nguyễn Thị Ngọc Loan môi giới cho mua dâm với giá bán dâm 3,8 triệu đồng. Tại công an, Kim Tae Hyung khai góp vốn với Cha Jinyoung kinh doanh nhà hàng Gallery.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Ngay khi công an triệu tập Kim Tae Hyung thì Cha Jinyoung đã bỏ trốn.

Do sợ công an truy bắt, Cha Jinyoung và người tình lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành, tìm đường tẩu thoát qua Campuchia bằng đường tiểu ngạch để trốn về nước. Bằng nghiệp vụ, Công an TPHCM phát hiện cả hai đang lẩn trốn ở TP Cần Thơ nên triệu tập về đấu tranh, làm rõ.

Tại công an, Kim Tae Hyung cùng Cha Jinyoung, Lee HyunJun, Nguyễn Thị Ngọc Loan khai nhận kinh doanh nhà hàng Gallery từ năm 2022 đến nay, vì ham lợi nên đã chỉ đạo cho điều tiếp viên nữ của nhà hàng đi bán dâm với khách, mục đích kéo khách, tăng doanh thu, lợi nhuận về cho nhà hàng, doanh thu hàng tháng đạt trên 4 tỷ đồng từ các hoạt động mại dâm tại nhà hàng...

Quá trình điều tra, công an bắt khẩn cấp và tạm giữ Kim Tae Hyung cùng Cha Jinyoung, Lee HyunJun, Nguyễn Thị Ngọc Loan, Lê Tấn Thanh về hành vi môi giới mại dâm. Riêng Bùi Thị Phương Dung, Bùi Duy Hà về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Công an TPHCM đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.