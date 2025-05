Triệt phá đường dây giả danh nhân viên ngân hàng, công bố 10 số tài khoản lừa đảo

Ngày 11/5, Bộ Công an cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh đã làm rõ và khởi tố nhiều đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng thủ đoạn giả danh nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) quảng cáo hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây do các đối tượng Nguyễn Văn Long (sinh năm 1995), Hoàng Quốc Đạt (sinh năm 1999), Tạ Đức Duy (sinh năm 1999, cùng trú tại huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội) và Nguyễn Đức Chiến (sinh năm 1999, trú tại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu đã tổ chức thành nhiều nhóm hoạt động độc lập. Bọn chúng thuê nhà tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh làm nơi thực hiện hành vi phạm tội.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo - Ảnh: Bộ Công an

Thủ đoạn chính của các đối tượng là thuê người đăng quảng cáo trên mạng xã hội về việc Ngân hàng ACB cho vay tiền nhanh chóng, lãi suất ưu đãi. Khi người có nhu cầu liên hệ, chúng sử dụng tài khoản Zalo ảo, giả danh nhân viên ngân hàng để tư vấn và đưa ra nhiều lý do khác nhau như yêu cầu nộp phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí chứng minh thu nhập... nhằm lừa nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng không chính chủ được mua trên mạng. Sau khi nhận được tiền, chúng cắt liên lạc. Nhiều người dân sập bẫy, bị chiếm đoạt số tiền lớn, lên đến hàng chục triệu đồng mỗi trường hợp.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng liên quan và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đây là lời cảnh báo cho người dân cần nêu cao cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo vay tiền online, tránh sập bẫy của các đối tượng xấu.

Ai là nạn nhân của các vụ lừa đảo tương tự, chuyển tiền vào các tài khoản theo Danh sách dưới đây, đề nghị liên hệ ngay với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình, qua Đại úy Nguyễn Đức Phước - Phó Đội trưởng Đội Điều tra, SĐT: 0946.232.868 hoặc Thượng úy Nguyễn Văn Thái - Điều tra viên thụ lý chính, SĐT: 0384.234.121 để được hướng dẫn.

Tang vật vụ án - Ảnh: Bộ Công an

Công an cũng công bố danh sách 10 số tài khoản ngân hàng các đối tượng sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

1. Tài khoản số 19008671, 17104701, 41292967, 41258187, 43110077, 19906521, 19749021, 18899141, 17326451, 44007997, tại Ngân hàng TMCP ACB

2. Tài khoản số 6326103333, 18258888888, 19040060449018, 0859909916, 2001312001 tại Ngân hàng TMCP Techcombank

3. Tài khoản số 1033951612, 1041483360 tại Ngân hàng TMCP Viecombank

4. Tài khoản số 8668868686 tại Ngân hàng TMCP OCB

5. Tài khoản số 050135123371 tại Ngân hàng TMCP Sacombank

6. Tài khoản số 0859909916, 0981338361 tại Ngân hàng TMCP Quân đội

7. Tài khoản số P39793979 tại Ngân hàng TMCP MBBank

8. Tài khoản số P39793979 tại Ngân hàng TMCP TPBank

9. Tài khoản số 1037041832286 tại Ngân hàng TMCP PGBank

10. Tài khoản số 001298048, 04267283 tại Ngân hàng VIB