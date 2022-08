Triết lý thấu hiểu làn da người Việt của thương hiệu mỹ phẩm “chuẩn Hàn” COMMONLABS

Những phiền toái về da mà người Việt thường gặp

Đơn cử như thời tiết nóng ẩm khiến da dễ đổ dầu và dễ bị mụn; cường độ tia UV lớn cùng cơ chế sản sinh melanin nhanh dễ gây sạm nám tàn nhang; làn da nhạy cảm hơn các khu vực khác do lớp sừng mỏng... Chưa kể đến những tác động của biến đổi khí hậu với những "kỷ lục" mới mỗi năm, như chỉ số tia cực tím đạt ngưỡng cao nhất từ trước tới nay, chỉ số bụi mịn "đạt đỉnh"…

Do vậy, cũng dễ hiểu khi "da sạm nám, da nhạy cảm và dễ mất độ ẩm, đổ dầu nhiều và dễ lên mụn" trở thành những từ khóa thường xuyên được đề cập trong các hội nhóm, diễn đàn tư vấn, chăm sóc da. Đặc biệt mỗi dịp hè về, các vấn đề về da cũng xuất hiện nhiều hơn, thu hút nhiều sự quan tâm hơn.

Làn da người Việt gặp những vấn đề đặc trưng của làn da Đông Nam Á

Nhận thức được vấn đề là vậy nhưng không phải ai cũng may mắn tìm được chân lý cuộc đời khi mỹ phẩm giả, kem trộn "núp bóng" hàng chất lượng cao ngày càng nhiều. Nhiều người tìm tới mỹ phẩm nhập ngoại nhưng kết quả không được như mong đợi. Một trong những lý do có thể kể đến là do nhiều sản phẩm không tương thích với làn da Châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng.

COMMONLABS chinh phục làn da người Việt

Thấu hiểu làn da của chính mình là chìa khóa quan trọng để có thể chăm sóc da thành công, COMMONLABS hiểu rõ điều này và coi đây làm kim chỉ nam để phát triển các sản phẩm của mình, mang giá trị thiết thực cho làn da của người Việt Nam.

COMMONLABS là thương hiệu chăm sóc da từ Hàn Quốc đã gia nhập thị trường Việt Nam được hơn 1 năm. Không chỉ nổi tiếng tại Hàn Quốc, COMMONLABS còn được yêu thích tại các nước Đông Nam Á như Philippines, Malaysia, Indonesia và cũng đang được người tiêu dùng Việt Nam đón nhận nồng nhiệt.

Điểm nổi bật của các "bảo bối" nhà COMMONLABS là lành tính và hiệu quả - ưu điểm cốt lõi khiến COMMONLABS tự tin cả về thành phần và chất lượng giữa nhiều tên tuổi mỹ phẩm khác. Ngay từ ngày đầu, đội ngũ chuyên gia của COMMONLABS tập trung nghiên cứu các vấn đề của da, từ đó phát triển các dòng sản phẩm thực sự phù hợp cho da Châu Á. Tỷ lệ giữa các thành phần đặc trị và chăm sóc, phục hồi được cân bằng hoàn hảo, nhờ vậy mà vừa có thể giải quyết các vấn đề về da, vừa nuôi dưỡng, bảo vệ da, tránh được các kích ứng không mong muốn.

Thành phần lành tính và thành phần hoạt tính được cân bằng hoàn hảo

Không chỉ nổi danh là thương hiệu mỹ phẩm lành tính và hiệu quả, COMMONLABS còn là "tân binh xuất sắc" trong việc chăm sóc làn da bằng vitamin. Ở thời điểm hiện tại, khi chuỗi ngày nắng nóng kéo dài, vitamin C đang là dưỡng chất được các "tín đồ skincare" đặc biệt chú trọng bổ sung cho làn da.

Nắm bắt được tầm quan trọng của vitamin C đối với da, COMMONLABS đã chọn lọc, nghiên cứu những thành phần giàu vitamin C có trong tự nhiên và khai thác tối đa giá trị, chẳng hạn như Hắc Mai Biển, Cam đảo Jeju, chiết xuất Lá Lô Hội, quả Thanh Yên, trái Camu Camu... Các thành phần này vốn nổi tiếng với khả năng dưỡng trắng, dưỡng ẩm, giúp da khỏe mạnh, chống chịu tốt hơn dưới tia UV.

Chị Minh Châu 23 tuổi, nhân viên văn phòng chia sẻ: "Làn da của mình dễ bị khô và sạm. Mình thường tìm đến các sản phẩm skincare có giá thành phù hợp. Mình có sử dụng bộ đôi mặt nạ rửa và kem gel dưỡng sáng vitamic C của COMMONLABS một thời gian và cảm thấy tình trạng thâm sạm được cải thiện đáng kể, da trở nên đều màu hơn và cũng được cấp ẩm nữa."

COMMONLABS nổi bật với khả năng làm sáng da

Nhận được nhiều phản hồi tích cực, COMMONLABS được hội "fan cứng" tặng cho danh hiệu thân thương "Cứu tinh của làn da mùa hè". Trong tương lai, COMMONLABS vẫn sẽ giữ vững triết lý hiệu quả và lành tính, không ngừng cải tiến và cho ra mắt các sản phẩm với công thức nuôi dưỡng và chăm sóc da tối ưu nhất cho làn da người Việt.

https://kenh14.vn/triet-ly-thau-hieu-lan-da-nguoi-viet-cua-thuong-hieu-my-pham-chuan-han-commonlabs-20220814161114647.chn