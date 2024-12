Triển lãm quốc phòng kéo dài thêm 1 ngày để tạo điều kiện cho người dân tham quan

Ngày 22-12, Văn phòng Bộ Quốc phòng đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 20 về việc kéo dài thời gian mở cửa một số gian hàng đến ngày 23-12 (dự kiến ban đầu là ngày 22-12) để tạo điều kiện tối đa cho người dân vào tham quan Triển lãm.



Bộ Quốc phòng quyết định kéo dài triển lãm thêm 1 ngày

Theo đó, kéo dài thời gian phục vụ nhân dân đối với một số gian hàng của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) như bắn súng, công nghệ AI…; khu trưng bày "Thành tựu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân", không gian văn hóa và khu vực dịch vụ ăn uống. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến giao Ban Tổ chức Triển lãm chỉ đạo các tiểu ban phục vụ chu đáo, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho người dân đến tham quan.

Chiều 21-12, thăm và kiểm tra công tác đón tiếp người dân tại Triển lãm, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã động viên các lực lượng phục vụ; quán triệt, chỉ đạo các bộ phận liên quan tạo điều kiện tối đa và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân khi tới tham quan; nghiên cứu kéo dài thêm thời gian mở cửa một số gian hàng của Việt Nam để đón người dân tới tham quan, trải nghiệm.

Ban Tổ chức, cơ quan thường trực, các doanh nghiệp quân đội tạo điều kiện thuận lợi tối đa để người dân được tiếp cận với các sản phẩm. Các đơn vị đảm bảo về an ninh an toàn duy trì tốt nhiệm vụ, nhất là tổ chức giao thông.

Theo Ban Tổ chức Triển lãm, sớm ước tính Triển lãm năm nay sẽ có số lượng người dân đăng ký rất đông, Ban Tổ chức đã chuẩn bị nhiều kịch bản khác nhau, với tinh thần tạo điều kiện tối đa, tạo sự thuận lợi, an toàn nhất cho người dân khi đến với Triển lãm, nỗ lực bảo đảm cả vấn đề an ninh, an toàn và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngày 21-12, người dân và du khách được vào xem Triển lãm miễn phí từ 9 giờ, thay vì 13 giờ 30 theo lịch ban đầu. Trước đó, Ban Tổ chức cũng đã thông báo cụ thể về việc thay đổi khung thời gian này.

Theo ghi nhận, trong hai ngày 21 đến 22-12, hàng vạn người đã đến triển lãm để tham quan những khí tài. Người dân muốn vào tham quan phải đăng ký trước tại địa chỉ: https://vietnamdefence.vdi.org.vn. Vào mục "Đăng ký tham quan" bên góc phải màn hình và làm theo các bước hướng dẫn. Thông tin trên căn cước công dân khi đến tham quan phải khớp với thông tin đã đăng ký.