Trên tay Nothing Phone (4a) Pro: Các ông lớn tầm trung phải dè chừng

Gần đây, phân khúc điện thoại thông minh tầm trung đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của Nothing Phone (4a) Pro. Mẫu máy này mang đến nhiều thay đổi đáng chú ý từ thiết kế bên ngoài cho đến phần cứng bên trong.

Với những trang bị chỉn chu, Nothing Phone (4a) Pro cho thấy sự nghiêm túc rõ ràng của nhà sản xuất trong việc giành lấy cảm tình của người dùng. Cùng khám phá chi tiết chiếc điện thoại này để xem vì sao các đối thủ khác lại cần phải quan tâm.

Thiết kế trong suốt đặc trưng kết hợp khung nhôm chắc chắn

Nothing Phone (4a) Pro tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế lộ bảng mạch và các chi tiết bên trong thông qua mặt lưng kính. Sự thay đổi lớn nhất trên thế hệ này là việc sử dụng khung nhôm nguyên khối thay vì nhựa. Chất liệu kim loại giúp máy đạt độ mỏng chỉ 7 , 95 mm và tăng 42% khả năng chống uốn cong, mang lại cảm giác cầm nắm đầm tay và cứng cáp hơn hẳn.

Mặt lưng của máy tập trung họa tiết quanh cụm camera, kết hợp với phần kim loại mờ bên dưới tạo nên một tổng thể gọn gàng, hài hòa. Hệ thống đèn LED Glyph Matrix đặc trưng vẫn được giữ lại với 137 dải đèn độc lập. Điểm nhấn của dải đèn này là khả năng hiển thị thời gian đếm ngược, mức âm lượng hay thông báo từ ứng dụng bên thứ ba một cách trực quan, giúp người dùng hạn chế việc phải mở màn hình liên tục.

Bên cạnh phiên bản Pro, người dùng cũng có thể tham khảo thêm mẫu Nothing Phone 4a tiêu chuẩn với nhiều trang bị khá tốt và mức giá dễ tiếp cận hơn. Cả hai mẫu máy đều thể hiện sự tập trung của hãng trong việc hoàn thiện sản phẩm. Nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về phiên bản tiêu chuẩn, có thể xem tài liệu tham khảo có tên Nothing Phone (4a) để nắm thêm chi tiết.

Ảnh: thegioididong.com

Màn hình hiển thị sắc nét và mượt mà

Chuyển sang mặt trước, Nothing Phone (4a) Pro trang bị tấm nền AMOLED 10-bit màu, kích thước 6 , 83 inch cùng độ phân giải 1260 x 2800 pixels. Màn hình này hỗ trợ tần số quét 144 Hz, có thể tự động điều chỉnh linh hoạt từ 30 Hz để tiết kiệm năng lượng. Trải nghiệm vuốt chạm thực tế trên máy diễn ra trơn tru, phản hồi nhanh chóng với từng thao tác của ngón tay.

Độ sáng của màn hình cũng là một điểm sáng giá. Theo số liệu đo lường, thiết bị đạt khoảng 1.557 nits khi sử dụng ngoài trời nắng. Mức sáng này đủ để hiển thị rõ ràng các nội dung văn bản, hình ảnh hay video HDR10+ mà không gây khó chịu cho mắt người nhìn. Công nghệ giảm nhấp nháy 2160 Hz PWM cũng được tích hợp, giúp bảo vệ thị lực khi sử dụng trong điều kiện ánh sáng yếu.

Ảnh: thegioididong.com

Trải nghiệm nhiếp ảnh linh hoạt với camera tiềm vọng

Điểm khác biệt đáng giá nhất trên Nothing Phone 4a Pro chính là hệ thống camera được nâng cấp mạnh. Máy sở hữu camera chính 50 MP sử dụng cảm biến Sony Lytia 700c kích thước lớn, đi kèm khả năng chống rung quang học OIS. Khả năng thu sáng và xử lý dải tương phản của ống kính này hoạt động hiệu quả nhờ công nghệ Ultra XDR.

Bên cạnh đó, việc trang bị ống kính tele tiềm vọng 50 MP, hỗ trợ zoom quang 3.5x là một bước đi mạnh dạn trong phân khúc này. Ảnh chụp thu phóng giữ được độ chi tiết tốt, màu sắc không bị bệt và khả năng xóa phông tự nhiên. Dù camera góc siêu rộng bị giảm độ phân giải xuống 8 MP, sự đồng đều về màu sắc giữa các ống kính vẫn được duy trì tốt, đáp ứng đa dạng nhu cầu chụp ảnh hằng ngày.

Ảnh: thegioididong.com

Hiệu năng ổn định, phần mềm tối giản và pin bền bỉ

Về cấu hình, Nothing Phone (4a) Pro sử dụng vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 tiến trình 4 nm, kết hợp cùng RAM LPDDR5X dung lượng 8 GB hoặc 12 GB. Thiết bị đạt hơn 1 , 1 triệu điểm trên phần mềm đo hiệu năng, đủ sức xử lý mượt mà các tác vụ làm việc, lướt web hay giải trí nhẹ nhàng. Hệ thống tản nhiệt buồng hơi lớn giúp máy duy trì nhiệt độ mát mẻ trong quá trình sử dụng liên tục.

Giao diện Nothing OS 4.1 tùy biến trên Android 16 mang lại trải nghiệm gọn gàng, không chứa ứng dụng rác. Nhà sản xuất cũng cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm lâu dài. Với viên pin 5.080 mAh, thiết bị cung cấp thời gian sử dụng thực tế hơn 15 giờ. Công nghệ sạc nhanh 50 W đi kèm cho phép nạp lại 50% pin trong 22 phút, giúp người dùng tiết kiệm thời gian chờ đợi.

Sở hữu Nothing Phone (4a) Pro giá tốt tại Thế Giới Di Động

Hiện tại, Nothing Phone (4a) Pro đang được phân phối chính hãng tại hệ thống Thế Giới Di Động với mức giá vô cùng hợp lý. Dựa theo nguồn chính sách giá đính kèm, người dùng sẽ nhận được mức giá chính thức rất cạnh tranh cùng nhiều ưu đãi thiết thực khi chọn mua thiết bị này. Đây là cơ hội tốt để bạn trải nghiệm một mẫu điện thoại có thiết kế độc đáo, hiệu năng ổn định và camera chất lượng cao. Bạn có thể ghé thăm các cửa hàng gần nhất để trực tiếp trên tay sản phẩm.