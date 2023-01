Trên đường về quê ăn Tết, người dân ấm lòng nhận thức ăn, nước uống miễn phí khi qua Đà Nẵng

Theo ghi nhận của PV, đến chiều 19/1 (28 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), các cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT TP Đà Nẵng vẫn nhiệt tình đứng chờ trên đèo Hải Vân để hỗ trợ thức ăn, nước uống miễn phí cho đoàn người về quê ăn Tết.

Trước đó, từ sáng sớm nay, qua công tác nắm tình hình các phương tiện tham gia giao thông, xe máy qua tuyến đèo Hải Vân để về quê đón Tết rất đông, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng và Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp đã lập tức cử lực lượng hướng dẫn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đặc biệt, lập các điểm cung ứng hỗ trợ, chuẩn bị nước uống, thức ăn, bánh mỳ... phát miễn phí cho bà con. Đồng thời, sử dụng xe tải CSGT để chở các phương tiện bị hư hỏng qua đèo...

Việc làm có ý nghĩa thiết thực, nhân văn này của lực lượng Công an Đà Nẵng thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và nhận về những lời khen ngợi.

CSGT Đà Nẵng tiếp sức cho bà con trên đường về quê ăn Tết.

Lực lượng CSGT Đà Nẵng phát nước suối, khăn lạnh cho người dân về quê đón Tết trên đỉnh đèo Hải Vân.

Một chiến sĩ thoa dầu gió cho 1 người dân bị đau chân vì ngã xe.

Thượng tá Phạm Hồng Hải - Phó Trưởng phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng cho biết, trong những ngày qua, lực lượng CSGT Đà Nẵng đã thường xuyên ứng trực làm nhiệm vụ đảm bảo cho người dân về quê được an toàn. Đồng thời, tổ chức tặng thức ăn, nước uống; giúp sữa chữa các phương tiện hư hỏng, trung chuyển xe máy qua đèo để giúp bà con về quê ăn Tết an toàn.



Ngoài ra, hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ Công an, lực lượng CSGT thuộc phòng, Đội CSGT đường sắt, CSGT thuộc các quận huyện cũng đã trực tiếp chuẩn bị những suất ăn, nước uống, đến tại các nhà Ga đường Sắt, bến xe khách Đà Nẵng... để gửi đến bà con trước giờ tàu khởi hành về quê đón Tết.

Bà con xa quê về đón Tết cảm thấy ấm lòng trước hoạt động thiện nguyện của các cán bộ, chiến sĩ CSGT Đà Nẵng.

CSGT Trạm cửa ô Hòa Nhơn tặng dầu nhớt, áo mưa và thức ăn cho người dân đi xe máy về quê.

Ấm lòng người về quê!





Những món quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng của các chiến sĩ CSGT Đà Nẵng nhằm động viên, chia sẻ cùng bà con sau một năm mưu sinh vất vả và mong muốn mọi người đón tết vui vẻ, an toàn.

Được tiếp sức dọc đường, mọi người an tâm đi tiếp cuộc hành trình an toàn.

Bất ngờ khi được lực lượng CSGT bánh mì và chai nước mát lạnh khi đang trên đường về quê, vợ chồng anh Phan Thanh Ngọc (quê Quảng Bình) xúc động, chia sẻ: "Đường về quê ăn Tết năm nay có phần vất vả hơn do kẹt xe nhiều nơi, nhưng khi đến địa phận Đà Nẵng và nhận được sự quan tâm từ các chiến sĩ CSGT thì bao mệt mỏi, lo toan dường như tan biến. Tôi cảm thấy rất xúc động khi các anh CSGT rất vui vẻ, thân thiện và nhiệt tình. Tôi hi vọng những hình ảnh này sẽ xuất hiện ở nhiều nơi hơn nữa...".



CSGT dùng xe tải vận chuyển xe máy qua đèo giúp người dân.

Cùng chung cảm xúc vì vừa dừng xe để nhận quà trực tiếp từ tay các chiến sĩ CSGT, vợ chồng chị Nguyễn Thị Phương (quê Lào Cai) cười tươi nói: "Tôi từng nghe CSGT Đà Nẵng nổi tiếng nhân văn và hay giúp đỡ người dân, nay được thấy trực tiếp, thật ấm lòng trong những ngày đông lạnh giá. Dẫu phải vượt cả trăm cây số để về quê, nhưng nhờ có sự quan tâm, giúp đỡ của các anh công an, chúng tôi như cảm thấy đường về nhà đón Tết như gần hơn. Cảm ơn về sự tử tế này!". Chia tay, vợ chồng Phương còn không quên khoe bánh chưng, nước uống và chiếc xe máy đã được các chiến sĩ CSGT giúp kiểm tra kỹ lưỡng trước khi "đổ đèo" xuôi về phía Thừa Thiên Huế.