Trẻ mầm non Royal School tham gia dạ hội hoá trang côn trùng, khám phá muôn loài

Nhiều sản phẩm sáng tạo độc đáo được các bé thực hiện vô cùng đẹp mắt. Với hai chủ đề thú vị "The Brilliant Bug Ball" và "Press It - Click It", học kỳ 1 với khởi đầu từ mùa hè đã mang đến cho học sinh mầm non Royal School nhiều trải nghiệm thực tế thú vị. Cùng cơ hội khám phá thế giới muôn loài, đặc biệt là các loài côn trùng thân thuộc.