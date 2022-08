Trào lưu chi tiêu qua thẻ săn thưởng tiền tỉ của giới trẻ, thời đại của “một bước lên mây có ngay xế hộp”

Săn sale sập sàn, săn giày hiệu, săn vé bay 0 đồng vốn là "biệt tài" của giới trẻ thời công nghệ. Thế nhưng, đi săn kiểu ấy xưa rồi, giờ là thời của những "chuyến đi săn khủng long" với trị giá giải thưởng kếch xù tiền tỉ. Chỉ đơn giản chi tiêu thẻ, bạn đã nhanh chóng nắm trong tay hàng loạt cơ hội săn giải ngay trước mắt. Săn các giải thưởng khủng hiện đang trở thành trào lưu được nhiều bạn trẻ yêu thích. Với độ chịu chi và chơi lớn của các "ông trùm" thương hiệu, càng ngày "cánh cửa mở thẻ" càng trở nên hấp dẫn. Mới đây nhất, hàng loạt bạn trẻ xôn xao câu chuyện về tấm thẻ Vietcombank Vietnam Airlines American Express. Và đây là lý do bạn không thể bỏ lỡ:

Thời đại của những giải thưởng sang xịn mịn

Tạm thời bỏ qua những món sale off 50% đi bởi đây là những gì hấp dẫn hơn rất nhiều, đáng để bạn dành thời gian mơ về nó. Đã mất công mơ, hãy cùng mơ một giấc mơ lớn nào!

Giải đặc biệt: Một xế hộp New Peugeot 3008GT đang chờ chủ nhân

Peugeot nổi tiếng là thương hiệu xe hơi hàng đầu nước Pháp. Đây là dòng xe đẳng cấp được nhiều người Việt Nam yêu thích bởi giá trị thương hiệu, ngoại thất thể thao, nội thất sang trọng, nhiều trang bị hiện đại. Hiện Peugeot 3008GT có trị giá khoảng 1,229 tỉ đồng và nằm trong danh sách bộ 3 SUV Peugeot thế hệ mới (New Peugeot 2008, New Peugeot 3008 & New Peugeot 5008) vừa được giới thiệu trong thời gian đã tạo nên cơn sốt, dẫn đầu doanh số trong phân khúc SUV Châu Âu.

Sở hữu Thẻ hội viên Bông Sen Vàng hạng Bạch kim của Vietnam Airlines

5 chiếc thẻ hội viên Bông Sen Vàng hạng Bạch kim thời hạn 1 năm trị giá hơn 100 triệu là 5 cơ hội khác cho những giấc mơ "một bước lên mây" đúng nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Sở hữu tấm thẻ này đồng nghĩa với việc bạn nhận được đặc quyền trong những chuyến bay đẳng cấp, thăng hạng trải nghiệm bay lên một tầm cao khác, giúp tiết kiệm thời gian và hành trình bay vô cùng tiện lợi, thoải mái. Cụ thể, khách hàng sẽ được mời thêm 1 người thân cùng vào phòng chờ thương gia, lối đi ưu tiên tại khu vực an ninh soi chiếu, khu vực xuất nhập cảnh, làm thủ tục tại quầy SkyPriority, ưu tiên chọn chỗ ngồi, được gắn thẻ hành lý ưu tiên và thêm 2 kiện hành lý miễn cước, được lấy thưởng cho bản thân, gia đình, bạn bè, người thân, được tặng 2.000 dặm thưởng nhân dịp sinh nhật và tích lũy thêm 100% dặm thưởng trên mỗi chuyến bay được cộng dặm, được cộng dặm thưởng với thời hạn 5 năm và nhiều đặc quyền khác. Không cần khoa trương quá nhiều, chiếc thẻ hội viên quyền lực này chính là lời khẳng định đẳng cấp sang xịn mịn cho chủ nhân sở hữu nó.

Thăng hạng trải nghiệm bay với dịch vụ hạng thương gia của Vietnam Airlines

Trải nghiệm nhiều chưa đủ, phải thăng hạng trải nghiệm lên mỗi ngày để chạm tới tầng mây, ước mơ cao hơn. Trải nghiệm bay cũng vậy. 10 phần thưởng vé máy bay khứ hồi nội địa hạng thương gia của Vietnam Airlines sẽ giúp bạn có những trải nghiệm bay thật khác. Khách hạng thương gia có quầy check-in riêng, phòng đợi riêng, lên máy bay sau mọi người, ưu tiên xuống trước. Ghế ngồi của hạng thương gia rộng gấp rưỡi, điều chỉnh để ngả nhiều hơn (thậm chí có thể ngả song song với sàn máy bay) cùng nhiều dịch vụ ăn uống hạng sang.

Nếu bạn nghĩ 1 xế hộp, 5 thẻ hội viên, 10 vé bay hạng thương gia là quá ít cơ hội may mắn thì vẫn còn 50 cơ hội khác với phần dặm thưởng Bông Sen Vàng trị giá 1,175 triệu vẫn chưa có chủ sở hữu.

Xếp hàng săn sale à, quên đi! Giờ săn thưởng tiền tỉ siêu nhẹ nhàng

Quên đi nỗi khổ của Black Friday và những lần săn sale chen lấn cả ngày, xếp hàng dài chờ đợi. So với những dịp săn sale khác thì săn giải thưởng khủng bằng mở thẻ lại nhàn vô cùng. Đây là thời đại dành cho giới trẻ chịu chơi và chịu chi, vậy nên cuộc săn sale cũng phải đẳng cấp và tạo ra nhiều phấn khích cho những vị "khách hàng thượng đế". Đơn giản chỉ cần chi tiêu thẻ Vietcombank Vietnam Airlines American Express, với mỗi 500k, bạn đã có 1 mã dự thưởng để tiếp cận may mắn sở hữu: Xe Peugeot 3008GT, thẻ hội viên Bông Sen Vàng và các quà tặng giá trị nói trên từ Vietnam Airlines.

Nhận ngay thẻ hội viên Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines

Săn những chiếc thẻ danh giá cũng là một thú vui mới của nhiều bạn trẻ. Không chỉ tận hưởng những dịch vụ sang xịn mịn, chiếc thẻ hội viên Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines đúng chuẩn "nhìn phát thấy uy tín liền". Với nhiều bạn mơ ước có chiếc thẻ thì đây là cơ hội có một không hai. Rất đơn giản, chỉ cần mở thẻ Vietcombank Vietnam Airlines American Express đạt doanh số chi tiêu trong thời gian từ 01/06/2022 đến 30/09/2022 là được trao tay ngay và luôn Thẻ hội viên Bông Sen Vàng hạng Titan hoặc hạng Vàng.

Giờ là thời đại của những cơ hội khủng và rất nhiều ưu đãi đang bày trước mắt rồi, có nắm bắt hay không là do bạn. Tuổi trẻ ơi đừng bỏ lỡ 1% may mắn nào nhé bởi khi già đi người ta chỉ hối tiếc vì những chuyện chưa làm chứ không phải vì những chuyện đã làm. Săn thưởng tiền tỉ ngay thôi nào!



Ưu đãi phát hành và chi tiêu thẻ Vietcombank Vietnam Airlines American Express diễn ra trong thời gian giới hạn từ 01/06/2022 đến 30/09/2022. Đăng ký phát hành tại điểm giao dịch của Vietcombank hoặc nếu bạn đã là hội viên Bông Sen Vàng, đăng ký ngay tại https://bit.ly/DangKymoThe

Chi tiết chương trình tại https://bit.ly/TheleAmexVNA

