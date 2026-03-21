Tranh luận: Công ty ổn nhưng đồng nghiệp "toxic" - nên nghỉ việc hay cố chịu?

Một bài đăng trên mạng xã hội gần đây khiến dân công sở bàn tán khi chạm đúng tình cảnh nhiều người từng trải qua, công việc thì ổn mọi mặt nhưng đồng nghiệp "toxic" (tiêu cực) lại trở thành yếu tố khiến người trong cuộc mệt mỏi, áp lực mỗi ngày.

Theo chia sẻ, sau 4 tháng thất nghiệp, người lao động này mới tìm được vị trí đáng mơ ước với giờ giấc ổn định, không tăng ca, công việc nhẹ, thu nhập và phúc lợi đều tốt. Thế nhưng, trái ngược với những gì "đẹp trên giấy", môi trường làm việc "toxic" lại khiến họ kiệt quệ bởi đi làm về rũ rượi, mất ngủ, thậm chí ám ảnh và sợ hãi.

Điều khiến câu chuyện không còn là cá biệt nằm ở một chi tiết quen thuộc đó là cảm giác "tiếc" - thứ khiến nhiều người dù kiệt sức vẫn chần chừ giữa ở lại và rời đi.

Bài đăng về việc công ty tốt nhưng đồng nghiệp "toxic” thu hút hàng trăm bình luận, chạm đúng tâm lý người đi làm

Thích nghi hay rời đi?

Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ, hai luồng quan điểm gần như đối lập nhanh chóng hình thành.

Một bên cho rằng không nên vội nghỉ việc khi các yếu tố cốt lõi như thu nhập, phúc lợi và tính ổn định vẫn đang tốt. Theo họ, môi trường nào cũng có vấn đề, và thay vì cố gắng hòa nhập với tất cả, người lao động có thể chủ động "thu hẹp thế giới" của mình như chỉ tập trung vào công việc, hạn chế giao tiếp ngoài phạm vi cần thiết, tránh cuốn vào những tương tác tiêu cực.

Môi trường làm việc trở thành “điểm nghẽn” dù công việc đáp ứng tốt về thu nhập và phúc lợi. Ảnh minh họa (Nguồn: Pixabay)

Không ít người chia sẻ cách "tồn tại" như bật chế độ "điếc có chọn lọc" – nghe những gì cần nghe, bỏ qua phần còn lại. Với họ, nếu vẫn kiểm soát được mức độ ảnh hưởng, ở lại là lựa chọn hợp lý để tận dụng thu nhập, kinh nghiệm và sự ổn định.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng việc "cố chịu" là không cần thiết, thậm chí rủi ro. Khi công việc đã khiến một người mất ngủ, lo âu, thậm chí sợ hãi, đó không còn là áp lực thông thường mà là dấu hiệu cảnh báo rõ ràng.

Theo quan điểm này, sức khỏe tinh thần không phải thứ có thể đánh đổi lâu dài. Việc tiếp tục ở lại trong một môi trường tiêu cực có thể khiến tổn hại tích lũy, và đến một thời điểm nào đó, cái giá phải trả sẽ lớn hơn nhiều so với việc rời đi.

Chọn cảm xúc hay đánh đổi?

Đáng chú ý, trong dòng tranh luận xuất hiện những chia sẻ mang tính "thực tế" hơn. Một người từng rơi vào hoàn cảnh tương tự cho biết đã rời bỏ công việc đãi ngộ tốt vì môi trường không phù hợp. Tuy nhiên, sau nhiều lần chuyển việc, thu nhập giảm sút, đời sống gia đình bị ảnh hưởng, buộc họ phải nhìn lại quyết định của mình.

Từ trải nghiệm trên, có thể thấy việc rời đi để giải tỏa áp lực đôi khi phải đánh đổi bằng sự bất ổn tài chính và áp lực trách nhiệm gia đình, một lựa chọn không hề dễ dàng.

Theo các chuyên gia nhân sự, công việc tốt chưa chắc đồng nghĩa với môi trường phù hợp, và mỗi quyết định nghỉ việc đều đi kèm những đánh đổi nhất định. Ảnh minh họa

Theo bà Trần Thị Phương Quyên - Giám đốc Trung tâm Quản trị nguồn nhân lực Ngân hàng Sacombank, người lao động cần tiếp cận những tình huống như vậy một cách tỉnh táo, thay vì phản ứng theo cảm xúc nhất thời.

Bà cho rằng cần tách bạch rõ hai yếu tố gồm giá trị của công việc (thu nhập, cơ hội, tính ổn định) và chất lượng môi trường làm việc (văn hóa, đồng nghiệp, cách quản lý). "Không có môi trường nào hoàn hảo tuyệt đối, nhưng cũng không phải cứ gặp yếu tố "toxic" là phải rời đi ngay. Điều quan trọng là mức độ ảnh hưởng đến bạn đến đâu và bạn có thể kiểm soát được hay không" - bà Quyên nhấn mạnh.

Từ góc độ thực tế, chuyên gia này khuyến nghị người lao động nên thử một "khoảng đệm thích nghi" trước khi đưa ra quyết định. Cụ thể, có thể bắt đầu bằng việc điều chỉnh cách tương tác, thiết lập ranh giới rõ ràng trong công việc, chỉ duy trì những kết nối cần thiết và hạn chế bị cuốn vào các mối quan hệ tiêu cực. Đồng thời, nếu có thể, nên trao đổi thẳng thắn với quản lý hoặc tìm cơ hội thay đổi vị trí nội bộ để cải thiện trải nghiệm làm việc.

"Bạn nên tự đặt ra một mốc thời gian để đánh giá lại. Nếu sau khoảng thời gian đó, tình hình không cải thiện và sức khỏe tinh thần tiếp tục bị bào mòn, việc rời đi là hoàn toàn hợp lý. Ngược lại, nếu vẫn trong tầm kiểm soát, ở lại có thể là lựa chọn có lợi hơn về dài hạn" - bà Quyên nói.