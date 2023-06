Tranh cãi việc Han So Hee bị tố giả tạo, "dựa hơi" Song Hye Kyo

Chiều 21/6, Koreaboo đưa tin Han So Hee bất ngờ vướng lùm xùm giả tạo, lợi dụng danh tiếng của Song Hye Kyo. Theo đó, mỹ nhân họ Han bị tố giả vờ yêu thích đàn chị nhằm gây sự chú ý, đánh bóng tên tuổi cho bản thân. Được biết, trong vài tháng qua, Han So Hee liên tục bày tỏ tình cảm, sự ngưỡng mộ dành cho Song Hye Kyo ở trên mạng xã hội.

Trong một bài đăng thu hút tới hơn 130 ngàn lượt xem vào sáng 21/6, người viết bức xúc lên tiếng: "Han So Hee có vẻ không thật lòng yêu thích Song Hye Kyo đâu. Cô ấy chỉ đang diễn thôi. Han So Hee đang giả vờ thân thiết với Song Hye Kyo sau khi đàn chị thành công với The Glory. Nếu Song Hye Kyo không nổi tiếng, tôi dám chắc Han So Hee sẽ không làm như vậy đâu".

Han So Hee bất ngờ bị tố giả tạo, cố tình lợi dụng Song Hye Kyo để thu về lợi ích cho bản thân

Mới đây, Han So Hee đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh do fan chỉnh sửa. Trong hình, Song Hye Kyo đang cầm điện thoại có hình nền đàn em

Han So Hee nhiều lần bày tỏ sự yêu thích dành cho Song Hye Kyo. Trên Instagram của Song Hye Kyo, người đẹp Thế Giới Hôn Nhân từng để lại bình luận hài hước: "Giờ chị ấy (Song Hye Kyo) là của tôi"

Dưới hình ảnh Song Hye Kyo ôm chặt cún cưng vào lòng, Han So Hee không ngần ngại bình luận: "Hôm nay em mơ mình trở thành bé cún đó ạ"

Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã nêu ra những quan điểm trái chiều xung quanh chủ đề liên quan tới Han So Hee và Song Hye Kyo. Trong đó, một bộ phận netizen nhấn mạnh người đẹp họ Han đang làm lố, đồng thời còn chê trách nữ diễn viên 9X vì cô có biểu hiện theo dõi Song Hye Kyo trên mạng một cách thái quá.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả lại lên tiếng bênh vực Han So Hee, khẳng định cách cô bày tỏ tình cảm, sự ngưỡng mộ dành cho tiền bối là hoàn toàn bình thường. Nhiều người còn nhấn mạnh việc Han So Hee - Song Hye Kyo thật sự thân thiết với nhau dựa vào tương tác giữa 2 ngôi sao cả trên mạng lẫn ngoài đời. Không chỉ Han So Hee, Song Hye Kyo cũng thể hiện tình cảm thân thiết với đàn em.

Trên thực tế, không hề có chuyện Han So Hee đơn phương bày tỏ sự yêu thích với Song Hye Kyo. Rất nhiều lần Song Hye Kyo tương tác trên trang cá nhân đàn em. Trong đó, mỹ nhân Hậu Duệ Mặt Trời từng nhấn thích nhiều bài đăng của Han So Hee. Động thái này cho thấy người đẹp họ Song có mối quan hệ thân thiết với đàn em

Chưa dừng lại ở đó, dưới một bài đăng của Han So Hee, mỹ nhân Hậu Duệ Mặt Trời đã công khai bày tỏ niềm yêu thích đối với nhan sắc đàn em bằng bình luận: "Xinh đẹp quá"

Song Hye Kyo còn gửi xe tải cà phê tới trường quay bộ phim Gyeongseong Creature để ủng hộ tinh thần cho Han So Hee

Nguồn: Koreaboo