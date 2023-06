Song Hye Kyo giúp dàn sao thoát tranh cãi biệt đãi ở concert Bruno Mars nhờ 1 động thái

Chiều 19/6, tờ Xportsnews đưa tin Song Hye Kyo đã cùng dàn sao Now, We Are Breaking Up tới xem concert của Bruno Mars vào tối 18/6. Đáng chú ý nhiều ngày qua, nghi vấn sao Hàn nhận biệt đãi khi mua vé concert này bỗng rộ lên. Chính vì vậy, chuyện Song Hye Kyo đến xem show diễn này bỗng trở thành tâm điểm.

Được biết, mỹ nhân họ Song đã tự mình đặt mua 6 tấm vé như bao khán giả yêu nhạc khác, cô chỉ giữ lại 1 vé cho bản thân rồi tặng 5 chiếc vé còn lại cho "bạn trai tin đồn" Jang Ki Yong, 3 diễn viên Park Hyo Joo, Ki Eun Se, Kim Joo Hun và giám đốc sáng tạo Jenie Jang. Trong hình ảnh tấm vé do nữ diễn viên Ki Eun Se đăng tải, công chúng dễ dàng nhận ra tên Song Hye Kyo ngay dưới dòng mã số của người đặt vé.

Từ những thông tin kể trên, netizen đã đưa Song Hye Kyo và dàn sao Now, We Are Breaking Up ra khỏi danh sách những ngôi sao dính tranh cãi nhận biệt đãi tại concert Bruno Mars vừa qua.

Song Hye Kyo tự mình đặt mua 6 vé tới xem concert Bruno Mars diễn ra tối 18/6. Tên nữ diễn viên xuất hiện ở dưới dòng mã số của người đặt vé. Cô bỗng thành tâm điểm chú ý trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ Hàn bị nghi nhận biệt đãi từ ban tổ chức concert Bruno Mars

Song Hye Kyo đăng tải clip được quay từ concert lên Instagram cá nhân

Video quay lại hình ảnh Jang Ki Yong (áo đen) trong concert vào tối 18/6 đã thu hút được nhiều sự quan tâm từ khán giả

Jang Ki Yong (áo đen) cũng tới concert cùng Song Hye Kyo. Mỹ nam sinh năm 1992 cùng tiền bối Kim Joo Hun hưởng thụ hết mình trong concert vừa qua

Song Hye Kyo và Jang Ki Yong từng vướng nghi vấn hẹn hò sau màn hợp tác trong "Now, We Are Breaking Up"

Trước đó, theo phản ánh của khán giả tại đêm nhạc, nhiều sao Hàn được ngồi ở những vị trí đẹp, thậm chí ở ngay hàng ghế đầu tiên. Từ đây, netizen tố những nghệ sĩ này được nhận biệt đãi, không cần tốn công sức giành vé nhưng vẫn có được chỗ tốt trong concert.

Đáp lại, phía ban tổ chức khẳng định họ không tặng riêng vé cho nghệ sĩ: "Các nghệ sĩ tới concert nhận vé mời từ những người nổi tiếng khác. Trong nhiều trường hợp, công ty chủ quản tự mua vé rồi phân phát lại cho nghệ sĩ. Chúng tôi không tặng riêng vé cho các ngôi sao".

Nhiều ngôi sao dính nghi vấn nhận đặc quyền trong đêm nhạc của Bruno Mars

Nguồn: Kbizoom, Twitter