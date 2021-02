Tranh cãi top 4 nữ idol body tỷ lệ đẹp nhất Kpop: Lisa và center Gen Z chuẩn "thánh body", Tzuyu và aespa quá khó hiểu

Có ngoại hình đẹp, thân hình thanh mảnh là tiêu chuẩn các idol nữ phải có tại Kpop. Nhưng ai mới là người có được body đỉnh nhất trong số các thần tượng đình đám hiện nay? Mới đây, dân mạng Hàn Quốc đã chọn ra những nữ idol có tỷ lệ cơ thể đẹp nhất Kpop và danh sách này ngay lập tức gây chú ý. Những cái tên lọt vào danh sách chính là 2 "thánh body" Lisa (BLACKPINK) và Jang Wonyoung (IZ*ONE), YooA (Oh My Girl) và cô nàng tân binh Karina (aespa).

Tuy nhiên, danh sách này gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều dân mạng cho rằng cả 4 thành viên BLACKPINK nên góp mặt vì đều có tỷ lệ cơ thể đỉnh cao, hay sự vắng mặt của Tzuyu (TWICE) hay Naeun (Apink) cũng quá là khó hiểu. Kha khá người cũng bình luận cho rằng Giselle mới là thành viên aespa có tỷ lệ cơ thể đẹp nhất chứ không phải Karina.

Lisa (BLACKPINK)

Đã từ lâu, Lisa được mệnh danh là "thánh body" của Kpop. Em út BLACKPINK không chỉ sở hữu nhan sắc như búp bê mà còn nổi bật với những chỉ số hình thể ấn tượng. Được biết, nữ idol đến từ Thái Lan sở hữu chiều cao lý tưởng 1m67 và chỉ nặng có 45kg với vòng eo "con kiến" 51cm. Tỷ lệ cực chuẩn giúp Lisa luôn nổi bật cả trên sân khấu cũng như ở ngoài đời.

Jang Wonyoung (IZ*ONE)

Jang Wonyoung cũng là 1 idol nữ khác được dân mạng phong làm "thánh body". Nữ idol sớm có chiều cao vượt trội 1m73 dù năm nay mới 17 tuổi. Vì có sở hữu body chuẩn chỉnh không thua kém người mẫu và đôi chân dài miên man hút mắt, center Gen Z mang biệt danh là "đôi chân dài nhất Kpop" và còn được so sánh với đàn chị Lisa (BLACKPINK). Đôi chân đắt giá của Wonyoung vô cùng nuột nà và ảo diệu khi lên hình, khiến dân tình tưởng đó là sản phẩm của Photoshop.

YooA (Oh My Girl)

Đã có 1 thời, YooA được mệnh danh là đối thủ nặng ký của Lisa (BLACKPINK) trên đường đua body. Dù chỉ cao 1m60 nhưng nhờ tỷ lệ cơ thể ảo diệu, đôi chân dài hút mắt, YooA trông có vẻ như phải cao đến 1m70. Body đỉnh cao giúp YooA luôn nổi bật, bước đi trên sân khấu mà như đang đi trên sàn catwalk.

Karina (aespa)

Cái tên mới nhất gia nhập hàng ngũ "thánh body" đó chính là cô nàng tân binh thị phi Karina nhà SM. Dù mới ra mắt chưa lâu, Karina đã khiến dân tình phát sốt với body cực đẹp, săn chắc, cân đối không chút mỡ thừa và đôi chân dài nuột nà. Chiều cao lý tưởng 1m67 càng giúp tỷ lệ cơ thể nữ idol thêm hoàn hảo. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng Giselle mới là thành viên có tỷ lệ body đẹp nhất aespa.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Giselle mới là thành viên aespa có tỷ lệ body đỉnh nhất

Tzuyu (TWICE)

Em út TWICE là 1 cái tên khiến dân tình vô cùng khó hiểu khi không có tên trong danh sách này. Trong đội hình TWICE, Tzuyu nổi tiếng với tỷ lệ cơ thể đỉnh cao, chiều cao chuần 1m72 cùng đôi chân dài hút mắt, 3 vòng đâu ra đấy. Chính vì vậy, việc em út TWICE bị bỏ quên là điều khiến netizen tranh cãi kịch liệt.

Naeun (Apink)

Nữ thần Apink từ lâu đã nổi tiếng với body nuột nà như búp bê sống, tạo thành hình dáng "chai coca" vô cùng sexy, "đốt mắt" dân mạng. Tỷ lệ body đỉnh cao khiến Naeun dễ dàng "cân" mọi bộ trang phục, nổi bật cả trên sân khấu lẫn ngoài đời.

Nguồn: Knetizen