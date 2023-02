Tranh cãi khoảnh khắc Thiên Ân lộ tỷ lệ cơ thể thật sự qua camera thường, lời chê của ông Nawat không sai?

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip trình diễn thời trang của Hoa hậu Thiên Ân do khán giả quay lại. Đoạn clip nhanh chóng thu hút nhiều bình luận của cộng đồng mạng, trong đó hầu hết là những lời nhận xét về thân hình của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

Một bộ phận cư dân mạng nhận xét, Thiên Ân lộ nhược điểm đôi chân kém thon gọn, tỷ lệ cơ thể chưa đạt tiêu chuẩn của một Hoa hậu. Thậm chí, có những netizen đã nhắc lại việc ông Nawat - chủ tịch Miss Grand International từng nhận định Thiên Ân không đáp ứng được các tiêu chí về hình thể vì lưng dài, chân ngắn, đùi to.

Đôi chân và tỷ lệ cơ thể của Thiên Ân bị netizen chê bai "không đạt chuẩn Hoa hậu"

Phát ngôn của ông Nawat từng gây làn sóng chỉ trích, phẫn nộ vì bị cho là "miệt thị ngoại hình" Thiên Ân. Tuy nhiên, hiện tại một số khán giả trong nước cho rằng lời nhận xét khi đó của ông Nawat cũng không hoàn toàn sai.



Bên cạnh đó, một bộ phận cư dân mạng bênh vực Thiên Ân ngoài đời xinh và vóc dáng cũng đẹp hơn rất nhiều so với khi lên video. Chưa kể, Thiên Ân cũng đã nỗ lực rất nhiều trong việc cải thiện vóc dáng. Đây là quá trình lâu dài, việc có giảm cân được nhiều hay không còn phụ thuộc vào khung xương và thể trạng của mỗi người. Vì thế, việc đưa ra những chỉ trích, chê bai về ngoại hình của nàng Hậu là điều không nên.

Từ khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, Đoàn Thiên Ân không ít lần vướng những tranh cãi về ngoại hình

Trước khi đến với Miss Grand Vietnam, Thiên Ân từng nặng 75kg và trải qua thời gian bị miệt thị ngoại hình. Cô từng tâm sự: "Do giảm cân nhanh quá, tôi bị rạn da ở vùng ngực. Tôi từng tự ti với khuyết điểm của bản thân, không dám đi thi. Sau đó được mọi người xung quanh động viên, tôi quyết định tham gia Miss Grand Vietnam để thoát khỏi vùng an toàn. Sau vòng sơ khảo, tôi cũng nhận được những bình luận chưa tích cực về vóc dáng. Do đó, tôi muốn nhắn nhủ mọi người - những ai đang bị body shaming - hãy yêu bản thân".

