Tranh cãi clip 2 triệu view ghi lại cảnh nữ thần Han So Hee say khướt đến mức sấp mặt giữa đường, netizen phản ứng bất ngờ

Vào hôm 24/1, Han So Hee bất ngờ đăng lên Instagram cá nhân đoạn clip gây choáng. Trong clip, nữ thần sắc đẹp say khướt, đang nằm bất động trên sàn. Trong đoạn video ngắn còn xuất hiện hình ảnh 1 người bạn tới khoác áo cho nữ diễn viên khi cô đang ngủ say. Được biết, Han So Hee đăng tải clip nói trên kèm dòng chú thích nhắc nhở chính mình: "Và tôi sẽ không bao giờ uống rượu nữa".

Bên cạnh clip nói trên, bài đăng mới của nữ thần họ Han còn đính kèm 1 hình ảnh cô nằm ngủ trên sàn sau khi quá chén. Trong ảnh, bạn bè nữ diễn viên còn rải cả hàng tấm gỗ lên người cô như 1 trò đùa nghịch. Hiện clip này đã cán mốc hơn 2 triệu view trên Instagram.

Han So Hee công khai đoạn video ghi lại hình ảnh cô say khướt, nằm ngủ trên sàn do quá chén

1 người bạn khoác áo cho nữ diễn viên khi cô đang ngủ say. Hình ảnh nữ thần Han So Hee nằm dưới đất, không màng hình tượng đang gây xôn xao mạng xã hội

Trong 1 hình ảnh khác, cô đang nằm ngủ với loạt tấm gỗ được rải quanh người. Fan cũng đoán rằng đây là trò đùa tinh nghịch của bạn bè khi Han So Hee say không biết trời đất là gì

Đoạn clip Han So Hee say khướt ngay lập tức gây xôn xao cộng đồng mạng ngay sau khi được đăng tải. Công chúng đa phần đều sốc nặng trước hình ảnh này của nữ diễn viên, không ít người chẳng thể tin rằng 1 ngôi sao nổi tiếng như cô lại công khai đăng tải clip say xỉn lên trang cá nhân như vậy.

Nhiều cư dân mạng chê trách Han So Hee, nhấn mạnh rằng cô là thần tượng của rất đông khán giả trẻ nên cần làm gương cho người hâm mộ và không nên đăng tải hình ảnh có liên quan tới say xỉn lên trang cá nhân như vậy. Bên cạnh đó, 1 bộ phận người hâm mộ lại thích thú vì cho rằng Han So Hee thân thiện, dễ gần khi xem clip nói trên.

Han So Hee thường được biết đến với hình ảnh sang chảnh, lộng lẫy nên đoạn clip say xỉn mới đây khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng

