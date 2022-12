Đôi bạn thân nữ thần Han So Hee - Go Yoon Jung: Khuynh đảo Kbiz với nhan sắc báu vật, nhưng người tự nhiên kẻ "dao kéo"?

Tình bạn giữa các mỹ nhân đình đám Kbiz trước giờ luôn là chủ đề khiến các fan thích thú. Còn gì vui hơn việc được ngắm những nữ thần vừa xinh đẹp vừa nổi tiếng đi chơi, chụp ảnh, thân thiết bên nhau. Mới đây, netizen phát hiện thêm 1 đôi bạn cực phẩm của showbiz là Han So Hee và Go Yoon Jung. Cả hai đều là nữ thần nhan sắc thế hệ mới của màn ảnh Hàn và có được sự nghiệp rực rỡ, danh tiếng thăng hạng vùn vụt khi vẫn còn trẻ.

Đôi bạn cực phẩm mới của showbiz Hàn gọi tên Han So Hee và Go Yoon Jung

Nhan sắc đình đám thế hệ mới xứng danh nữ thần: Người tự nhiên, người "dao kéo" như đổi mặt

Han So Hee



Han So Hee là 1 trong những nữ thần thế hệ mới xinh đẹp và gợi cảm nhất màn ảnh hiện nay. Dù chỉ mới bắt đầu sự nghiệp diễn xuất được 4 năm nhưng Han So Hee đã nhanh chóng nổi tiếng nhờ kĩ năng diễn xuất và nhất là nhan sắc xuất chúng, còn có nét giống nữ thần hàng đầu Song Hye Kyo.

Ban đầu là vậy, song Han So Hee đã nhanh chóng vượt qua mác "bản sao Song Hye Kyo" và chinh phục khán giả với diện mạo thậm chí còn được đánh giá là xuất sắc, quyến rũ hơn hẳn đàn chị. Nữ diễn viên sinh năm 1994 được phái nữ ngưỡng mộ vì khí chất thời thượng, đậm chất "ngự tỷ", cánh đàn ông mê mẩn nhờ gương mặt xinh đẹp kiều diễm, vóc dáng quyến rũ.

Han So Hee sở hữu gương mặt đẹp hoàn hảo, khí chất sang chảnh, làn da trắng sứ, đôi mắt to tròn long lanh lại còn sắc sảo, sống mũi cao vút cùng đôi môi căng quyến rũ

Han So Hee từng được mệnh danh là "bản sao của Song Hye Kyo". Thế nhưng, theo thời gian, nhan sắc sang chảnh, kiêu sa và quyến rũ đã giúp cô tạo được nét riêng giữa dàn mỹ nhân Hàn. Thậm chí, Han So Hee còn được đánh giá là vượt xa đàn chị họ Song về sắc vóc, khí chất sắc lạnh và đậm chất soái tỷ của cô nàng cũng khác biệt hoàn toàn với vẻ kiêu sa, nhẹ nhàng của Song Hye Kyo

Đường nét sắc sảo, khí chất kiêu kỳ của mỹ nhân sinh năm 1994 là điều bao cô gái ao ước

Go Yoon Jung

Nhờ sở hữu nhan sắc có tỉ lệ hoàn hảo đến từng centimet, Go Yoon Jung được dân mạng ưu ái và đặt cho những biệt danh như "nữ thần thế hệ mới", "gương mặt đẹp không góc chết". Đáng nói, không chỉ có nhan sắc tựa nữ thần, khí chất thanh cao của cô cũng được nhiều người so sánh với "mợ chảnh" Jeon Ji Hyun. Theo các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ phân tích, mỹ nhân sinh năm 1996 sở hữu khuôn mặt tỉ lệ kim cương, tức là từ các mốc giải phẫu, khoảng cách giữa các chi tiết trên khuôn mặt đều đạt đến mức hoàn hảo.

Go Yoon Jung sở hữu 1 đôi mắt to tròn long lanh, phần bọng mắt khiến tổng thể gương mặt càng ngọt ngào và đáng yêu hơn

Dù từng thừa nhận "dao kéo" nhưng không thể phủ nhận rằng nhan sắc của mỹ nhân sinh năm 1996 rất được lòng khán giả nhờ nét kiêu sa, diễm lệ đến ấn tượng

Vì vẻ đẹp chuẩn không cần chỉnh cùng khí chất nàng thơ mà Go Yoon Jung đã trở thành hình mẫu phẫu thuật thẩm mỹ mới nhất của phụ nữ Hàn Quốc

Đáng nói, Go Yoon Jung lại vướng nghi vấn trùng tu nhan sắc vì gương mặt quá hoàn hảo. Nhiều ý kiến trên MXH đều tỏ ý nghi ngờ, soi ra loạt đặc điểm quá khác biệt như sống mũi cao vút kém tự nhiên, đôi mắt to lên bất ngờ so với hình quá khứ của nữ diễn viên

Đã xinh đẹp lại còn thân thiết với nhau, tình bạn giữa 2 nữ thần khiến fan ngưỡng mộ. Khung hình cực phẩm có sự xuất hiện của Han So Hee và Go Yoon Jung xứng đáng nhận về điểm 10

Sự nghiệp ngày càng thăng hạng cùng nhan sắc

Có bộ phim đầu tay vào năm 2017, cái duyên đến với diễn xuất của Han So Hee cũng có thể xem là khá muộn màng so với dàn sao nữ cùng lứa. Các vai diễn trong Money Flower, Abyss, 100 Days My Prince,... đã giúp sự nghiệp diễn xuất của Han So Hee được khởi sắc. Tuy nhiên phải đến Thế Giới Hôn Nhân, cô nàng mới thật sự gây được tiếng vang và trở thành gương mặt được săn đón đình đám hiện nay. Thừa thắng xông lên, Han So Hee tiếp tục thử thách bản thân và làm mới hình tượng qua với Nevertheless, My name, Soundtrack #1,...

Sự nghiệp diễn xuất của Han So Hee lên như diều gặp gió

Xuất phát điểm là người mẫu, đến tận năm 2019 Go Yoon Jung mới có vai diễn đầu tiên. Dù mới chỉ rẽ hướng sang diễn xuất được 3 năm, thế nhưng cô đã cơ hội góp mặt trong những dự án đáng chú ý. Một vài tác phẩm đáng chú ý của cô có thể kể đến như Chàng trai ngoại cảm, Nữ y tá can trường, Trường luật, Hoàn hồn,... đặc biệt là series phim đình đám Ngôi nhà ma quái gây bão toàn châu Á.

Go Yoon Jung là cái tên đang lên của màn ảnh Hàn Quốc

Nguồn: Naver