Tranh cãi 1 hành động của Jisoo khiến fan Việt cảm thấy bất công tại fanmeeting

Ngày 30/3 vừa qua, Jisoo (BLACKPINK) đã khiến fan Việt có một đêm đáng nhớ với fanmeeting Light, Love, Action tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội. Xuyên suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, chị cả BLACKPINK đã tạo nên rất nhiều khoảnh khắc đầy cảm xúc dành cho người hâm mộ.

Có thể nói dù đã kết thúc fanmeeting khoảng 3 ngày nhưng rất nhiều BLINK vẫn còn chưa hết "lụy" và nhung nhớ Jisoo. Dẫu vậy, trong buổi fanmeeting lại có giây phút gây tranh cãi và trở thành chủ đề bàn tán trên MXH sau khi chương trình kết thúc.

Clip Jisoo chia sẻ trong phần send-off tại buổi fanmeeting

Cụ thể, phần send-off là quyền lợi dành cho các hạng vé VVIP, VIP, A, B, C. Trong phần này, Jisoo sẽ di chuyển tới từng hạng vé để có thể được gần người hâm mộ hơn. Tuy nhiên, không ít khán giả có mặt tại khu vực VVIP 2 hay VIP 2 lại bày tỏ sự thất vọng bởi không hề thấy bóng dáng của chị cả BLACKPINK khi cô chỉ di chuyển ở khu vực VVIP 1 hay VIP 1.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bức xúc, cho rằng như bị "lừa" khi bỏ số tiền lớn để mua các hạng vé có giá trị cao nhất nhưng quyền lợi lại không tương xứng, thậm chí là không bằng các hạng vé thấp hơn. Dù sự phẫn nộ không hướng tới Jisoo nhưng nhiều bài đăng thừa nhận hụt hẫng khi không thể nhìn thấy thần tượng ở cự ly gần dù có trong tay hạng vé cao.

Jisoo di chuyển ở phần send-off để gần khán giả nhưng những hạng vé như VVIP 2 hay VIP 2 lại không được tận hưởng quyền lợi này

Một trong những bài đăng bức xúc sau khi fanmeeting kết thúc khi không được hưởng quyền lợi tương xứng dù mua vé có giá trị cao

Thế nhưng trên thực tế ở phần send-off, Jisoo đã giải thích lý do vì sao cô không di chuyển xuống nhiều khu vực khán giả. Theo đó, chị cả BLACKPINK cho biết: "Hôm nay vì vấn đề an toàn nên mình chỉ có thể xuống dưới một chút thôi. Dù vậy nhưng mình mong mọi người có thể tận hưởng ngày hôm nay và mình muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người. Cảm ơn mọi người. Các bạn hãy về nhà an toàn nha. Sau khi về nhà mình sẽ nhớ về ngày hôm nay vì các bạn đã cổ vũ rất cuồng nhiệt".

Tuy nhiên, lời chia sẻ này của Jisoo đã không được phiên dịch viên truyền đạt một cách chính xác. Điều này khiến nhiều khán giả không hiểu được lý do vì sao nữ thần tượng không di chuyển xuống tất cả các khu vực khán giả, dẫn đến những bức xúc trên MXH. Sau khi những tâm sự của Jisoo ở cuối chương trình được dịch lại, cộng đồng mạng càng thêm bức xúc khi phiên dịch viên đã có sự sai sót dẫn đến những hiểu lầm và tranh cãi không đáng có.

Jisoo giải thích vì lý do an toàn nên chỉ di chuyển xuống dưới nhanh chóng nhưng phiên dịch viên không truyền tải điều này

Dẫu vậy, cũng có ý kiến cho rằng ở phần cuối chương trình, BTC đã ngắt kết nối in-ear giữa Jisoo và phiên dịch viên dẫn đến việc phiên dịch viên không nghe rõ nữ thần tượng chia sẻ điều gì. Bên cạnh đó, không khí tại phần send-off là vô cùng cuồng nhiệt và nhiều khán giả không giữ được sự bình tĩnh khi Jisoo tới gần. Vì vậy, đây cũng là nguyên nhân chính khiến thành viên đẹp nhất BLACKPINK không di chuyển toàn bộ khu vực trong phần send-off để bảo đảm an toàn cho người hâm mộ.

Jisoo chỉ có thể đứng trên sân khấu, chào khán giả từ xa trong phần send-off