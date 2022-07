Trang Pháp: “Mục đích sống của tôi không phải là kiếm thật nhiều tiền”

Nổi tiếng là nữ ca sĩ - nhạc sĩ tài năng của showbiz Việt, ngoài những sản phẩm âm nhạc được đông đảo khán giả đón nhận, Trang Pháp từ lâu đã được yêu mến bởi học lực "khủng. Sau thời gian "ở ẩn", mới đây, Trang Pháp đã có màn tái xuất bất ngờ khi công bố rẽ hướng kinh doanh, trở thành chủ tịch BOFT Vietnam - doanh nghiệp gây tiếng vang về dòng máy in hình.



Tiền nhiều cũng tốt, đủ cũng tốt, ít thì ráng kiếm thêm, nhưng sống phải thanh thản và tử tế với mọi người

Hoạt động gần 10 năm trong lĩnh vực giải trí, vì đâu chị lại có pha "bẻ lái" này?

Là nghệ sĩ nhưng tôi lại từng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh Tế - Quản lý. Vì vậy, kinh doanh là một lĩnh vực tôi vẫn âm thầm làm trong suốt quãng thời gian làm nghệ sĩ.

Chị nghĩ tiền có quan trọng không?

Thật ra nói tiền không quan trọng là nói dối. Nhưng từ lâu rồi, tôi đã hiểu ra rằng mục đích cuộc sống của mình không phải là kiếm thật nhiều tiền, mà phải là một người tử tế. Tôi nghĩ suy nghĩ đó ảnh hưởng phần lớn từ ba mẹ. Ba mẹ tôi từ xưa đã ít nói về chuyện tiền bạc, nếu có nói thì luôn nói "tiền chỉ cần đủ, không cần nhiều. Thay vì đếm xem trong tài khoản có bao nhiêu tiền thì phải đếm xem đến hôm nay mình giúp được bao nhiêu người". Nghe có vẻ văn hoa nhưng thật sự là như vậy.

Vậy quan niệm của chị về tiền trong cuộc sống là gì?

Tôi nghĩ tiền nhiều cũng tốt, đủ cũng tốt, ít thì ráng kiếm thêm, nhưng sống phải thanh thản và tử tế với mọi người. Đừng dùng tiền để đo đạt nhân cách một ai, đừng vì tiền mới chơi, không tiền thì khinh khi. Bạn đong đếm người khác bằng tiền thì họ cũng chỉ đón đưa bạn vì lợi thôi. Hết tiền là hết bạn.

Vậy tiền và lợi nhuận trong kinh doanh có quan trọng không?

Trong kinh doanh thì tiền rất quan trọng. Nếu kinh doanh mà không làm ra tiền thì coi như thất bại, trừ khi bạn làm một công ty hoặc tổ chức phi lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu chỉ lấy đồng tiền làm kim chỉ nam duy nhất cho con đường kinh doanh của mình thì cũng sẽ không bền lâu.

Tiền quan trọng nhưng nếu có thể bớt "tham" lợi nhuận để làm một sản phẩm thật sự mang lại giá trị bền vững cho khách hàng, cho một cộng đồng hay cho xã hội thì theo tôi đó mới là con đường thành công lâu dài.

Ở BOFT Việt Nam, tiềm năng nào để chị sẵn lòng đầu tư?

Thị trường máy ki-ốt in ảnh ở Việt Nam ít cạnh tranh, trong khi nhu cầu là khá lớn. Trong thời điểm hiện tại, chúng tôi gần như là dòng máy tiên phong trong phân khúc này. Việc chụp, in ảnh được yêu thích tại các nước Châu Á như Nhật, Hàn Quốc, và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Thứ 2 là sản phẩm của BOFT là tiên phong trên thị trường, không chỉ có công nghệ tân tiến, ổn định, mà còn rất thân thiện với người dùng.

BOFT – ki ốt in ảnh quen thuộc ở hầu khắp các trung tâm thương mại và khu vui chơi lớn ở Việt Nam

Theo chị thế mạnh để BOFT tiếp cận được với mọi người ở Việt Nam là gì?

Đó chính là sự đơn giản trong cách sử dụng và sự hiện diện tại những nơi đông đúc nhất. Gần như tại tất cả các Trung Tâm Thương Mại và khu vui chơi giải trí lớn, bạn sẽ bắt gặp BOFT: Vincom và Aeon Mall tại nhiều tỉnh thành, Bitexco, Takashimaya, Vincom, The new Playground Hồ Chí Minh, Bà Nà Hill Đà Nẵng… BOFT hiện đã có mặt tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hải Phòng.

Sự phát triển của các thiết bị hiện đại như smartphone đã kéo thói quen in ảnh của người dùng đi xuống. Vậy chị nghĩ BOFT sẽ mất bao lâu để trở thành thói quen của người dùng?

Tôi nghĩ in hình có thể không phải là thói quen nhưng sẽ trở thành một nhu cầu. In ảnh thẻ, in ảnh tặng, in ảnh để trang trí, tất cả đều là những nhu cầu sẵn có. Ngay cả khi có smartphone, mà bạn muốn tặng một món quà sinh nhật cho một người bạn thân, là một album hình toàn khoảnh khắc của 2 đứa trong nhiều năm chơi với nhau, bạn sẽ không gửi tin nhắn những hình ảnh đó qua điện thoại, vì việc làm đó không mang ý nghĩa về tinh thần. Nhưng nếu bạn in tất cả hình ảnh ra, dán vào 1 album, hoặc treo lên 1 bức tường thì lại hoàn toàn khác. Đó sẽ là một bức tường kỷ niệm của 2 người, có cảm xúc và ý nghĩa trong đó. Ngoài bạn bè, bạn có thể làm cho bố mẹ, người yêu, nhóm bạn thân… Điều đó có giá trị về mặt tinh thần lớn hơn.

Ngoài BOFT, chị có ấp ủ thêm kế hoạch kinh doanh nào nữa không?

Tôi có rất nhiều kế hoạch nhưng đang cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để thực hiện.

