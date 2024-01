Trang Pháp đang livestream mukbang với fan thì bị... mẹ gọi chất vấn chuyện múa cột: "Con làm một lần thôi ạ!"

Có thể nói, tiết mục đối kháng solo Đường cong của bộ ba Phương Vy - Nguyên Hà - Trang Pháp ở vòng Công diễn 5 của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng là phần thi khiến các khán giả đau đầu nhất khi phải chọn ra người xuất sắc nhất. Nếu Phương Vy biến tấu với âm hưởng Ấn Độ, Nguyên Hà "lột xác" đầy cá tính thì Trang Pháp lại tiếp tục khiến người xem bất ngờ bởi sự đa tài của bản thân.

Tiết mục Đường cong của Trang Pháp ở Công 5

Bài múa cột đầy ấn tượng của Trang Pháp

Với lần trình diễn cá nhân này, Trang Pháp quyết định lồng ghép tuyệt chiêu múa cột mà cô đã bỏ lỡ vì một số lý do đặc biệt ở tiết mục Mashup Chỉ là – Down bad for you. Trong quá trình tập luyện, Trang Pháp mặc chấn thương và kiên trì với quyết định mạo hiểm, có phần liều lĩnh của bản thân. Bù lại, nữ ca sĩ đa mang đến một phần thi vô cùng mãn nhãn, đáp ứng đủ mọi yếu tố giải trí, đặc biệt, cú rơi tự do của cô khi múa cột chính là điểm nhấn khiến khán giả nhớ mãi.

Cú rơi tự do đỉnh cao của Trang Pháp

Dù mang đến màn biểu diễn vô cùng xuất sắc nhưng Trang Pháp cũng gặp rắc rối với phụ huynh khi mẹ cô đã xem tiết mục này. Ngay khi con gái đang livestream mukbang cùng fan, mẹ của nữ ca sĩ đã gọi điện "chất vấn" cô về màn múa cột đầy táo bạo. Không biết mẹ đã hỏi gì mà Trang Pháp phải liên tục trả lời: "Đương nhiên rồi mẹ ơi, con đâu có ý định đi múa cột chuyên nghiệp đâu ạ... Con chỉ làm 1 lần thôi!", hay "Không, đầu con không cắm đất được!".

Trang Pháp đang livestream mukbang thì bị mẹ gọi

Nữ ca sĩ phải nhanh chóng giải thích cho mẹ hiểu

Nghe sơ qua thì có vẻ như mẹ Trang Pháp đang lo lắng cho cô con gái cưng khi thực hiện động tác vũ đạo khá nguy hiểm. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng nhanh chóng trấn an mẹ đồng thời hỏi mẹ xem thấy thế nào. Đúng là con dù lớn và nổi tiếng thế nào thì ở nhà cũng chỉ là con gái cưng bé nhỏ của mẹ thôi!