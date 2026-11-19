Khép lại mùa giải thứ 6, Trang An Marathon 2026 powered by Phở Đệ Nhất tiếp tục lan tỏa tinh thần thể thao, kết nối cộng đồng và quảng bá những giá trị văn hóa Việt Nam trên hành trình chinh phục cung đường thuộc vùng lõi Di sản kép Tràng An.

Ngày 15/11/2026, Trang An Marathon 2026 Powered by Phở Đệ Nhất đã diễn ra, quy tụ 11.000 vận động viên tham gia các cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Bước sang mùa giải thứ 6, sự kiện tiếp tục mang đến hành trình thể thao gắn với trải nghiệm di sản, nơi mỗi bước chạy trở thành cơ hội để người tham gia vượt qua giới hạn bản thân, khám phá vẻ đẹp Tràng An và lưu giữ dấu ấn đáng nhớ.

Giải chạy do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình chủ trì, Công ty Cổ phần Vũ Media (VRace) tổ chức, với sự đồng hành của Nhà tài trợ Thương hiệu Phở Đệ Nhất cùng các nhà tài trợ và đối tác. Thông qua sự kiện, tinh thần thể thao, niềm tự hào di sản và những giá trị văn hóa Việt tiếp tục được lan tỏa đến cộng đồng chạy bộ.

Bước chân viết tiếp hành trình di sản

Trang An Marathon 2026 là một trong những giải chạy danh giá tại Việt Nam, đã thu hút được hơn 1.000 vận động viên quốc tế, từ hơn 37 quốc gia, ghi dấu ấn với hành trình kết nối thể thao cùng giá trị thiên nhiên, lịch sử và văn hóa. Trên cung đường thuộc vùng lõi Di sản kép Tràng An, các chân chạy có cơ hội cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, hòa mình vào không gian văn hóa đặc trưng của Ninh Bình.

Ở các cự ly, những màn tranh tài đã ghi dấu nỗ lực, sức bền và tinh thần bứt phá của các vận động viên.

Top 1 nam 42KM - Phạm Đức Thọ; Top 1 nam 21KM - Kebede Nano Guta; Top 1 nam 10KM - Lại Duy Mạnh và Top 1 nam 5Km - Lê Văn Khánh Hưng.

Top 1 nữ 42KM - Doãn Thị Oanh, Top 1 nữ 21KM - Đoàn Thu Hằng; Top 1 nữ 10KM - Duyên Trần và Top 1 nữ 5Km - Nguyễn Thị Diễm. Mùa giải ghi nhận kỷ lục mới tại cự ly 42KM, thành tích thuộc về anh Phạm Đức Thọ - 02:34:07 và chị Doãn Thị Oanh - 2:55:31. Đây không chỉ là sự ghi nhận dành cho những thành tích nổi bật mà còn phản ánh hành trình rèn luyện bền bỉ của từng vận động viên.

Ông Morimoto Junichi - Giám đốc khối Marketing Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam, đại diện Phở Đệ Nhất phát biểu.

Phở Đệ Nhất - Hương vị Việt đồng hành cùng những bước chân

Đồng hành cùng mùa giải năm nay là Nhà tài trợ Thương hiệu Phở Đệ Nhất - thương hiệu gắn liền với hương vị phở quen thuộc trong đời sống người Việt. Sau những buổi chạy sớm, một tô phở nóng hổi không chỉ là bữa sáng thân thuộc mà còn mang đến cảm giác gần gũi, tiếp nối năng lượng cho ngày mới. Sự đồng hành của Phở Đệ Nhất tại mùa giải năm nay vì thế cũng là sự kết nối tự nhiên giữa niềm đam mê chạy bộ và văn hóa ăn sáng quen thuộc của người Việt.

Phở Đệ Nhất - Hương vị Việt đồng hành cùng những bước chân

Giữa không gian Di sản kép Tràng An được UNESCO ghi danh, sự góp mặt của Phở Đệ Nhất mang đến một sắc màu ẩm thực cho bức tranh kết nối giữa thể thao, thiên nhiên và văn hóa. Với Phở Đệ Nhất, mỗi bước chạy không chỉ là hành trình chinh phục giới hạn bản thân mà còn thể hiện tinh thần sống tích cực, yêu vận động và trân trọng sức khỏe. Đây cũng chính là tinh thần mà chúng tôi mong muốn lan tỏa thông qua chuỗi sự kiện "Chạy cùng Phở Đệ Nhất" (Run Phở Việt Nam) - kết nối niềm tự hào về tinh hoa ẩm thực Việt với lối sống năng động, khỏe mạnh. Từ những giá trị di sản hiện hữu trên từng cung đường đến hương vị phở thân quen trong đời sống thường ngày, mùa giải mở ra cơ hội để những nét đặc sắc của Việt Nam được cảm nhận theo cách gần gũi hơn, góp phần lan tỏa niềm tự hào về văn hóa Việt đến cộng đồng vận động viên và du khách.

Phở Đệ Nhất - Hương vị Việt đồng hành cùng những bước chân

Đặc biệt, Phở Đệ Nhất mang đến những lựa chọn hương vị đa dạng, trong đó có những món Phở ngon với hương vị truyền thống như Phở Bò, Phở Gà, Phở Tái Lăn, Phở Trộn Hương vị Bò và Bánh Phở Tươi Sấy Khô - những món phở hấp dẫn với hương vị đậm đà, gói trọn tinh hoa di sản phở, góp phần làm phong phú trải nghiệm ẩm thực của người yêu phở. Qua sự đồng hành cùng Trang An Marathon 2026, Phở Đệ Nhất tiếp tục đưa hương vị phở Việt đến gần hơn với cộng đồng, để nét thân thuộc của ẩm thực quê hương cùng hiện diện trong không khí sôi động của mùa giải.

Lan tỏa giá trị thể thao, văn hóa và du lịch

Không chỉ tạo dấu ấn, giải còn thúc đẩy kinh tế địa phương. Qua mỗi năm, sự kiện là điểm hẹn thu hút đông đảo vận động viên cùng gia đình, bạn bè, du khách trong nước và quốc tế, thúc đẩy sử dụng các dịch vụ lưu trú, ẩm thực và tham quan, tạo cơ hội để doanh nghiệp địa phương mở rộng hoạt động quảng bá và giới thiệu nét đặc sắc của Ninh Bình.

Trang An Marathon 2026 là cầu nối đưa hình ảnh Ninh Bình đến gần hơn với cộng đồng trong nước và quốc tế. Thông qua hàng nghìn bước chân, giải chạy góp phần tăng cường sự kết nối giữa thể thao, du lịch và quảng bá di sản, hướng đến phát triển bền vững và tạo thêm động lực cho kinh tế địa phương.