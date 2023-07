Trần Ngọc Lượng đánh bại đệ tử Johnny Trí Nguyễn trên sàn MMA Lion Championship 07

Đêm thi đấu MMA Lion Championship 07 chứng kiến trận đấu tâm điểm với chiến thắng áp đảo của tay đấm Trần Ngọc Lượng (Saigon Sports Club) trước đối thủ Trần Minh Nhựt (Võ đường Liên Phong) ở hạng cân 60kg.

Sau một vài đòn đánh thăm dò, Ngọc Lượng ngay lập tức lao tới với nỗ lực quật ngã Minh Nhựt xuống sàn đấu. Được dự đoán sẽ mang lại nhiều khó khăn cho đối thủ, Minh Nhựt chỉ trụ được một vài phút trước khi bị Ngọc Lượng kéo xuống sàn đấu.

Với kỹ năng của một HCĐ Jujitsu thế giới, những phút tiếp theo chứng kiến sự áp đảo của Trần Ngọc Lượng trên mặt sàn. Dù không có tình huống đe dọa đối thủ bằng các đòn khóa siết nào, Ngọc Lượng vẫn bào sức đối thủ bằng cách tạo áp lực tuyệt đối lên Minh Nhựt trong hiệp 1.

Diễn biến tương tự xảy ra trong hiệp 2, chỉ tới những phút cuối cùng, Minh Nhựt mới có một lần tỏa sáng với pha nhấc bổng người đập Ngọc Lượng xuống sàn. Đáng tiếc cho chàng đệ tử của Johnny Trí Nguyễn, tình huống quật ngã diễn ra ngay khi tiếng chuông hết hiệp 2 vang lên.

Hiệp thi đấu thứ 3 không có thêm nhiều tình huống đáng chú ý ngoài các pha ra đòn đơn của hai bên. Trận đấu kéo dài tới những phút cuối cùng với lợi thế đa số nghiêng về võ sĩ từ Saigon Sports Club. Chung cuộc, Trần Ngọc Lượng đánh bại Trần Minh Nhựt với tỉ số 30-27 trên bảng điểm của cả 3 giám định.

Trần Ngọc Lượng tới gần hơn với suất tranh đai hạng 60kg

Lượt thi đấu tối còn chứng kiến cú knockout ấn tượng của tay đấm Đỗ Phúc Hậu (MMA Fight Academy) ở hạng cân 60kg. Sau những phút quần thảo cùng đối thủ Nguyễn Huy Sắc (California Fitness & Yoga Center) ở hiệp 1, Phúc Hậu chuyển sang các đòn đánh đứng với một pha đấm thẳng tay phải chuẩn xác, đánh gục Huy Sắc xuống mặt sàn trước khi tung tổ hợp đòn kết thúc trận đấu.

Chiến thắng của Đỗ Phúc Hậu cùng màn trình diễn của anh với Huy Sắc giúp cả hai nhận phần thưởng trận đấu của đêm (Fight Of The Night) trị giá 10 triệu đồng cho mỗi võ sĩ. Tại các buổi thi đấu hạng A của Lion Championship, phần thưởng Fight of the night sẽ được lựa chọn bởi ban tổ chức và công bố khi sự kiện kết thúc.

Kết thúc sự kiện ngày 8/7 tại TP. HCM, Lion Championship sẽ trở lại thủ đô Hà Nội vào ngày 12/8 với sự kiện Lion Championship 08.