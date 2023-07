Cận cảnh màn Knock-out nhanh nhất lịch sử MMA LION Championship

Lượt thi đấu tối còn chứng kiến cú knockout ấn tượng của tay đấm Đỗ Phúc Hậu (MMA Fight Academy) ở hạng cân 60kg. Sau những phút quần thảo cùng đối thủ Nguyễn Huy Sắc (California Fitness & Yoga Center) ở hiệp 1, Phúc Hậu chuyển sang các đòn đánh đứng với một pha đấm thẳng tay phải chuẩn xác, đánh gục Huy Sắc xuống mặt sàn trước khi tung tổ hợp đòn kết thúc trận đấu. Chiến thắng của Đỗ Phúc Hậu cùng màn trình diễn của anh với Huy Sắc giúp cả hai nhận phần thưởng Trận đấu của đêm (Fight Of The Night) trị giá 10 triệu đồng cho mỗi võ sĩ. Tại các buổi thi đấu Hạng A của LION Championship, phần thưởng Fight Of The Night sẽ được lựa chọn bởi ban tổ chức và công bố khi sự kiện kết thúc.