Tràn lan clip gọi hồn cố NSƯT Vũ Linh

Đáng chú ý, những ngày gần đây, liên tục xuất hiện các clip "Gọi hồn cố NSƯT Vũ Linh" ở nghĩa trang Hoa viên Bình Dương gây bức xúc dư luận.

Theo đó, cư dân mạng đã chia sẻ clip một phụ nữ được "cậu Năm nhập". Khi "vong lên", người phụ nữ nói: "Cậu Năm nay 66 tuổi, nhà ở Bình Chánh". Khi có người kêu "công an tới", lúc này "vong" xuất liền và người phụ nữ mắt láo liên, bỏ đi.

Một clip khác quay cảnh một phụ nữ đứng ngay mộ của NSƯT Vũ Linh múa tay hét lớn: "Ta là Võ Văn Ngoan, năm nay 58 tuổi ý lộn 66 tuổi. Cho ta gặp Hồng Loan. Con gái ơi, gặp ba đi Hồng Loan ơi! Xin quý vị khán giả cho tôi nói một điều, chính cái xác này tôi đã nhờ lâu lắm rồi nhưng chưa có lên. Hôm nay nhờ cái xác này mà tôi biết được nhiều người dân yêu mến tôi".

Hàng trăm YouTuber, TikToker đứng la ó, reo hò đuổi người này ra ngoài.

Tràn lan clip nhập hồn NSƯT Vũ Linh tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương (Ảnh: PHẠM DŨNG)

Mặc dù đã bị đuổi ra khỏi mộ nhưng người này và một người khác vẫn la hét, nói cố NSƯT Vũ Linh vẫn "muốn lên". Người phụ nữ này tiếp tục hét to: "Hồi nãy cậu run quá nên nói lộn tuổi, tôi muốn gặp Hồng Loan để xin được vào nhà. Mấy tháng nay ba không được vô nhà, tôi chỉ nằm trên mộ. Lý do tôi không được vô nhà là do ngoài cửa luôn có hai người canh. Tôi là người nghệ sĩ, là cây cổ thụ này quá lớn còn cái xác này là nhỏ bé, tôi mong muốn người dân tin cái xác này".

Trong một clip khác, một phụ nữ người liên tục co giật nói ngập ngừng: "Hôm nay tôi lên được tôi mừng quá". Một người khác nói đệm vào: "Chưa khai khẩu nên chưa nói được" thì người này liên tục gật đầu.

Người phụ nữ này đang "nhập" nhưng nghe "công an tới" đã xuất hồn ra nhanh chóng

Nói về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội (nay là Ủy ban Xã hội) của Quốc hội cho rằng các cơ quan chức năng phải nhanh chóng vào cuộc, ổn định trật tự trị an xã hội, không thể để tình trạng này kéo dài gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và gia đình NSƯT Vũ Linh.

Ngày 26-7, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hiền Triết, Tổng Giám đốc Hoa viên Bình Dương, cho biết số lượng người đến mộ cố NSƯT Vũ Linh không nhiều, lâu lâu mới có một vài YouTuber đến mộ cố nghệ sĩ quay clip rồi chế lại, đăng lên mạng xã hội để câu view, câu like. Nghĩa trang Hoa Viên đã liên hệ với gia đình để xem xử lý thế nào, tuy nhiên phía gia đình cũng không có ý kiến gì.

"Gia đình không cấm sao mình cấm được, rồi lỡ gia đình lại kiện mình thì sao? Mà nói gọi hồn là không đúng, vì lâu lâu có một vài người đến múa may, ca hát om sòm, như trò hề vui vẻ để YouTuber quay lên mạng, xong rồi chạy luôn, chứ không có tổ chức, không có quy mô và không có sự chuẩn bị trước gì hết.

Nếu có bất cứ hình thức nào liên quan đến mê tín dị đoan hay gia đình có ý kiến, chúng tôi sẽ dẹp ngay. Hiện gia đình vẫn tiếp nhận vật phẩm từ người hâm mộ, rồi nhờ hoa viên giữ dùm, nên chúng tôi khó can thiệp được, sự việc hiện cũng đang dần lắng xuống" - ông Triết nói.