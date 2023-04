Trần Bảo Sơn thừa nhận đã chia tay bạn gái, tiết lộ lý do đổ vỡ

Trao đổi với chúng tôi, Trần Bảo Sơn cho hay anh làm nghệ thuật và kinh doanh nên không muốn chia sẻ quá nhiều về chuyện đời tư. Tuy nhiên khi có thắc mắc từ khán giả, truyền thông, anh cũng không giấu giếm. "Đúng là tôi đã chia tay mẹ của bé Bảo Khanh cách đây 2 năm. Hiện tại, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Tôi thường xuyên đến gặp và đưa con đi chơi, làm tròn trách nhiệm của người cha", anh nói.

Nam diễn viên thừa nhận bản thân chưa may mắn trong tình yêu sau đổ vỡ hôn nhân với Trương Ngọc Ánh và chia tay mẹ của con gái thứ hai. Anh tâm sự: "Tôi không nghĩ sự đổ vỡ do ảnh hưởng từ công việc, chỉ là chưa may mắn trong tình yêu thôi. Tôi tin vào duyên số nên chuyện tình yêu trong tương lai, tôi để mọi thứ tự nhiên".

Trần Bảo Sơn cảm thấy được bù đắp vì có 2 con gái đáng yêu

Tuy không may mắn trong tình yêu nhưng Trần Bảo Sơn vẫn cảm thấy được bù đắp vì anh có 2 con gái xinh xắn, đáng yêu và khuôn mặt có nhiều đường nét giống bố. Đối với anh, 2 con gái là niềm vui, tự hào của bản thân.



Trần Bảo Sơn cho biết mỗi khi rảnh rỗi, anh đều dành thời gian gặp gỡ và đưa 2 con đi chơi. Vì vậy, 2 bé sống chung với mẹ nhưng cả 2 đều gần gũi và quấn quýt với bố.

Nói về mối quan hệ với bạn gái cũ, Trần Bảo Sơn khẳng định cả hai vẫn trò chuyện cởi mở, cùng chung mục đích nuôi dạy con gái khôn lớn, trưởng thành. "Cũng như với vợ cũ, tôi cũng duy trì mối quan hệ thân thiện và tốt đẹp. Dù thế nào chúng tôi cũng từng là người thân, cô ấy là mẹ của con tôi. Khi chúng tôi có quan hệ tốt thì mới tốt cho con gái", anh nhấn mạnh.

Trần Bảo Sơn xác nhận có con gái thứ 2 vào đầu năm 2021. Tuy nhiên, anh cũng như bạn gái cũ không công khai hình ảnh, danh tính về cô.

Trần Bảo Sơn và con gái lớn Bảo Tiên.

Nam diễn viên kết hôn với Trương Ngọc Ánh năm 2014, sau 9 năm gắn bó. Cả hai vẫn thường góp mặt chung trong các sự kiện của con gái Bảo Tiên.



Trần Bảo Sơn tham gia một số phim điện ảnh như Đập Cánh Giữa Không Trung, Huyền Thoại Bất Tử, Quyên, Ngôi Nhà Trong Hẻm...