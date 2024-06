Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 45: Nghĩa đi tìm sự thật về con gái của Ngân Hà, nhận câu trả lời đắng ngắt

Trong tập mới nhất của Trạm Cứu Hộ Trái Tim lên sóng tối 19/6, An Nhiên đến gặp Việt sau khi bị vợ anh kéo đến đánh ghen. Cô muốn trả đũa nhưng bị tình nhân ngăn cản. Việt khẳng định vợ mình không phải dạng vừa và An Nhiên nên tránh xa cô ta. Đồng thời, anh ép cô phải mua hết cổ phần spa mà hai người đầu tư chung trước đó.

Khi về nhà, An Nhiên vào phòng bà Xinh và lục lọi tủ quần áo. Cô ta thấy bà Xinh giữ ảnh bé Kitty và nhận thấy cô bé rất quen. An Nhiên liên tiếp to tiếng với mẹ chồng: "Nó là ai mà mẹ phải giấu kỹ thế?". Bà Xinh còn chối rằng đây là đứa cháu họ ở quê, chỉ để ảnh để ngắm.

An Nhiên phát hiện ảnh Kitty trong tủ của bà Xinh.

Ở diễn biến khác, Mỹ Đình gặp Vũ và biết 3 ngày nữa anh sẽ ra nước ngoài và không hẹn ngày về. Cô hỏi thẳng: "Vậy chuyện của anh với Hà tính dẹp luôn hả? Hai người dan díu mập mờ bao lâu nay không biết chán à? Anh có biết hôm trước em tốn bao nhiêu nước bọt để thuyết phục nó đi tìm anh không? Cái hôm nó tưởng anh bị tai nạn, nó khóc sập nhà luôn. Giờ anh đi mà không nói năng gì, rồi hai người định giải quyết sao? Tính chia hay hả? Đường ai nấy đi hả? Muốn kết thúc hả?". Trong khi đó, bà Trúc mẹ anh dường như đã động lòng sau khi được vợ chồng bà Lan, ông Trường thuyết phục. Nhiều khán giả dự đoán sẽ có một kết thúc đẹp hơn cho mối tình giữa Vũ và Ngân Hà.

Ngân Hà và Vũ liệu có còn cơ hội với nhau?

Nghĩa sau khi ra tù, ngoài việc muốn trả thù An Nhiên, liên tục tiếp cận Ngân Hà để tìm hiểu về bé Kitty. Tập phim kết thúc khi nam chính quyết tâm đến gặp Vũ để nói rõ mọi chuyện. Tuy nhiên, Vũ vẫn khẳng định Kitty là con của anh.

Nghĩa cay đắng khi nghe những lời của Vũ.

Một số bình luận của khán giả về tập mới Trạm Cứu Hộ Trái Tim: - Vũ nói quá hay. Tự nhiên thấy thương ông Vũ ghê, không có gì ngoài chân thành. - Nhiều người ngộ ghê. Một gã phản bội toan tính như Nghĩa, đã từng làm Hà tổn thương mà lại mong muốn được có cơ hội quay lại với Hà. - Mình thích Vũ và Hà đến với nhau là một gia đình hạnh phúc. - Màn đáp trả của Vũ vừa cay vừa đắng Nghĩa nhỉ?





