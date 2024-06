Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 40: An Nhiên hóa điên, tự bạo hành chính mình khiến khán giả sợ hãi

Preview tập 40 Trạm cứu hộ trái tim khiến khán giả "sốc tận óc" với hành vi, biểu cảm điên loạn của An Nhiên. Đó là khi cô ta có cuộc đối thoại với mẹ chồng. Lúc bà Xinh trách An Nhiên làm hại Hà - một người vô tội thì cô ả đay nghiến: "Mẹ à, trên giấy tờ, trên pháp luật thì con vẫn là con dâu của mẹ, vẫn là vợ của con trai mẹ. Còn mẹ, mẹ ra giữa bàn dân thiên hạ xót xa cho con dâu cũ của mình...".

Nói đến đây, An Nhiên bất ngờ tự vả vào mặt mình thật mạnh, sau đó hét lên với bà Xinh: "Mẹ tát tôi bôm bốp như thế mẹ có hả dạ không?". Chứng kiến hành động của An Nhiên, cả bà Xinh lẫn khán giả đều phải khiếp sợ. Có khi nào. An Nhiên thực sự gặp vấn đề về tâm lý?





Preview Trạm cứu hộ trái tim tập 40Preview Trạm cứu hộ trái tim tập 40

Với hành vi mất kiểm soát, khả năng An Nhiên làm hại Hà là rất lớn. Ở một phân cảnh, khi mọi người đang cùng nhau nghe chương trình phát thanh của Hà trên radio thì Vũ gọi điện cho Mỹ Đình. Anh nói rằng An Nhiên sẽ làm hại Hà khiến Mỹ Đình hốt hoảng.

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tập 40 lên sóng VTV3 tối 10/6.