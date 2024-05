Trạm Cứu Hộ Trái Tim: Lộ lý do An Nhiên trả thù gia đình bà Lan - ông Trường?

Ở tập 33 Trạm cứu hộ trái tim xuất hiện một tình tiết gây chú ý, khiến khán giả cho rằng đây chính là chi tiết cài cắm, dần làm rõ mối quan hệ của An Nhiên với bà Lan.

Đó là chi tiết bà Lan dạy bé Anh Chi múa trên một đôi giày ballet cũ. Đáng chú ý, An Nhiên cũng có một đôi giày múa giống hệt của bà Lan. Khi cô ta mang đôi giày này ra, bé Gôn rất ngạc nhiên. Thái độ của An Nhiên khi trông thấy đôi giày cũng rất lạ. An Nhiên không liên quan gì đến ngành múa, tại sao cô ta lại có đôi giày này?

Bà Hạ Lan và An Nhiên có "đồ đôi"

Hơn nữa, trước đó, An Nhiên cũng nắm rất rõ sơ yếu lý lịch, những biến cố trong đời bà Lan. Nếu chỉ là để giúp Nghĩa thì có lẽ An Nhiên không cần phải tỏ tường đến vậy. Người xem đặt câu hỏi, phải chăng An Nhiên có thâm thù đại hận gì đó với bà Lan trong quá khứ, nên mới hợp tác cùng Nghĩa để trả thù gia đình ông Trường - bà Lan?

Trên mạng xã hội, khán giả "vẽ" ra nhiều kịch bản cho bộ phim. Một số người cho rằng, rất có thể người thân của An Nhiên liên quan đến ngành múa, và gặp một biến cố gì đó mà An Nhiên cho rằng bà Lan là người gây ra. Chính vì thế, cô ả mới căm thù bà Lan đến vậy. Sau này, cũng chính bà Lan là người đến nơi An Nhiên làm việc để vạch mặt cô ả. Nỗi căm tức bà Lan của An Nhiên càng về sau càng chất cao như núi.

Một số bình luận của khán giả Trạm cứu hộ trái tim: - Mẹ An Nhiên và bà Lan là bạn thân nhưng bà Lan giỏi hơn nên mẹ An Nhiên lép vế, sau này chắc có thù gì đó, An Nhiên lợi dụng Nghĩa để trả thù thôi! - Nhiên và mẹ Lan có thù, Nghĩa và bố Trường có oán, thế nên cả đôi mới kết hợp với nhau. - Khéo lại cùng cha khác mẹ với Ngân Hà rồi - Ủa sao Nhiên nó có đồ đôi với cả mẹ lẫn con bà Hà Lan vậy? - Có khi nào Nhiên là con riêng của ông trường không? - Chắc là mẹ An Nhiên và bà Hạ Lan cũng tham gia cuộc thi múa gì đó nhưng bà Hạ Lan được chọn đi du học múa bên nước ngoài, mẹ An Nhiên không được chọn đâm ra hận thù bà Hạ Lan...

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.