Trải nghiệm thực tập New Zealand có 1-0-2 của bạn trẻ Việt

Vừa là nền giáo dục đào tạo những thế hệ công dân toàn cầu và là "cạ cứng" với nhiều HSSV Việt Nam, New Zealand đã mang đến một món quà không thể hấp dẫn hơn dành cho các gen Z Việt. Đó là cơ hội thực tập trong môi trường làm việc đa quốc gia và kết nối với sinh viên quốc tế ngay tại nhà. Chương trình thực tập trực tuyến ngắn hạn được tổ chức bởi Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) và Đại học Auckland (New Zealand) với sự tham gia của nhiều công ty lớn như Beca, Deloitte, Samsung… Trong 3 tuần, các sinh viên nổi bật của ĐH Bách Khoa TPHCM đã tham gia giải quyết các vấn đề thực tế của doanh nghiệp và bỏ túi nhiều trải nghiệm cực chất khi lần đầu "chạm ngõ" các công ty đa quốc gia.



Chênh lệch múi giờ có gây "lú" deadline?

"Đặc sản" đầu tiên khi dấn thân vào đời sống thực tập sinh chính là deadline. Nào là nghiên cứu thị trường, chuẩn bị kế hoạch, thuyết trình… deadline càng trở nên thử thách khi các thành viên cách nhau "sương sương" vài nghìn cây số.

Phạm Đức Hải (sinh viên năm 3 ngành Khoa học Máy tính) là một trong 5 bạn xuất sắc được chọn thực tập tại công ty Beca - đơn vị tư vấn dịch vụ thiết kế kỹ thuật lớn bậc nhất Châu Á - Thái Bình Dương với hơn 23 văn phòng trên toàn cầu. Thử thách đầu tiên bạn đối mặt chính là lệch múi giờ: "Team mình gồm 5 người nhưng có đến 3 múi giờ khác nhau. Vậy nên nếu không tập trung hoặc giao đầu việc rõ ràng thì rất dễ nhầm lẫn deadline của người này thành người kia."

Phạm Đức Hải (sinh viên năm 3 ngành Khoa học Máy tính) thực tập tại công ty về dịch vụ thiết kế kỹ thuật lớn bậc nhất Châu Á - Thái Bình Dương

Giải pháp cho tình huống này là phân chia công việc hợp lý và thường xuyên họp định kỳ. Để hỗ trợ tối đa cho sinh viên Việt, ĐH Auckland cũng đã thiết kế một nền tảng chuyên biệt nơi các bạn có thể nộp tài liệu, trao đổi với người hướng dẫn và đồng nghiệp mọi lúc mọi nơi.

Thử thách này cũng mang đến cơ hội để Hải "cứu bồ" cực mạnh: "Nhóm mình bị đổi lịch thuyết trình vào 12 giờ đêm New Zealand. Lúc đó Việt Nam mới 7 giờ tối nên mình kịp bổ sung ý tưởng cho yêu cầu mới từ công ty". Kết quả phần trình bày đã được chính công ty Beca đánh giá cao.

Bị "loá" vì môi trường làm việc đa văn hoá?

Nếu môi trường đa văn hóa là cơ hội để team hướng ngoại "bung lụa", thì con dân hướng nội sẽ không khỏi lo lắng khi xung quanh là đồng nghiệp khắp 5 châu 4 bể. Nhóm của Lý Giới An (sinh viên năm cuối ngành Khoa học Máy tính) có "giao diện" đa quốc tịch nhất khi thực tập tại công ty Beca với các thành viên đến từ những nước khác nhau: Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Sri Lanka.

Lần đầu trải nghiệm kỳ thực tập có 1-0-2 nhưng cậu bạn Lý Giới An vẫn tự tin "chinh chiến" bằng tinh thần cởi mở

Đi đầu về đào tạo kỹ năng tương lai, nên sáng kiến thực tập trực tuyến của nền giáo dục Kiwi không chỉ giúp gen Z trau dồi kinh nghiệm mà còn bỏ túi hàng tá kỹ năng của công dân toàn cầu. 3 tuần trải nghiệm đã giúp Giới An nhận ra một kỹ sư toàn cầu không chỉ giỏi kiến thức và còn phải hiểu biết về văn hóa và môi trường kinh doanh trong và ngoài nước.

Theo Lý Giới An, chìa khóa của thử thách này chính là tinh thần cởi mở và thẳng thắn. "Nhờ cải thiện giao tiếp mà mình tự tin hơn rất nhiều trên hành trình trở thành kỹ sư toàn cầu", bạn bày tỏ.

Chia sẻ trải nghiệm tại công ty Waka Kotahi New Zealand Transport Agency, Lam Ngọc Mai, sinh viên năm 4 ngành Quản trị Kinh doanh, ĐH Bách Khoa cho biết: "Mình vững hơn về kỹ năng hội nhập, giao tiếp và làm việc nhóm. Môi trường làm việc ở New Zealand cũng giúp mình tư duy giải quyết vấn đề và góc nhìn rộng mở hơn trong công việc". Đặc biệt hơn, thực tập tại công ty vận tải hàng đầu New Zealand cũng giúp profile của cô bạn có thêm lợi thế cạnh tranh để rộng mở cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Thực tập công ty quốc tế góp phần giúp cho Mai làm đẹp hơn CV xin việc của mình

Thực tập tại nhà có "học một sàng khôn"?

Không check-in văn phòng sang chảnh và được "cầm tay chỉ việc", thực tập từ xa khiến không ít bạn trẻ chột dạ liệu khoảng cách địa lý có là trở ngại để mình "bắt nhịp" Kiwi không? Trên thực tế, sau mùa Covid-19 thì việc thực tập trực tuyến hứa hẹn sẽ ngày càng phủ sóng. "Kỳ thực tập New Zealand giúp mình kịp nắm bắt hình thức làm việc mà những công ty lớn trong khối ngành máy tính - công nghệ sẽ áp dụng nhiều trong tương lai", Đức Hải cho biết.

Hội thực tập Kiwi bật mí rằng người hướng dẫn và đồng nghiệp Kiwi đều vô cùng nhiệt tình. Được dẫn dắt bởi chị Heidi Zhou, cố vấn kinh doanh của công ty tư vấn công nghệ Davanti Consulting nên Đức Hải học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm của đàn chị. Riêng với Lý Giới An, dù không trực tiếp làm việc ở New Zealand nhưng con người nơi đây đã để lại ấn tượng sâu sắc với bạn: "Mình thấy người Kiwi rất ôn hòa và dễ mến. Trong thời gian thực tập, chị Heidi đã cập nhật rất sát sao tình hình của dự án, đồng thời thường xuyên thăm hỏi mình có gặp trở ngại nào không."

Ngọc Mai khẳng định cơ hội được thực tập ở các công ty New Zealand sẽ là trải nghiệm rất đáng giá cho các bạn trẻ, bởi các công ty sẵn sàng cung cấp những thông tin cần thiết để tạo điều kiện cho thực tập sinh làm việc. "Đồng thời, môi trường làm việc ở New Zealand rất chuyên nghiệp và sáng tạo, luôn tạo cơ hội cho tụi mình chia sẻ góc nhìn và ý kiến cá nhân", cô bạn hào hứng.

Kỳ thực tập không chỉ là cơ hội để các bạn trẻ thử sức trong môi trường làm việc quốc tế, mà đặc biệt hơn, giáo dục New Zealand đã giúp gen Z mở cửa thế giới bằng những kỹ năng đón đầu tương lai. Còn chần chừ gì nữa, hãy chủ động tìm kiếm cơ hội "đặt gạch" những cơ hội đầy thú vị tương tự nhé!