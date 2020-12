Trải nghiệm Realme Watch S: Chiếc smartwatch đáng để thử ở phân khúc dưới 3 triệu đồng

Realme đã có những bước đi rất nhanh tại thị trường Việt Nam khi liên tục đưa ra các sản phẩm phổ rộng dải AIoT của họ, đúng như những gì hãng này từng cam kết vào buổi họp báo giữa năm nay.

Nếu như bạn chỉ biết đến Realme nhờ những chiếc smartphone giá bình dân thì giờ đây là lúc để cập nhật thêm dải sản phẩm của họ, từ tai nghe, vòng đeo thông minh cho đến đồng hồ thông minh.

Nói đến đồng hồ thông minh, hiện tại Realme đã có 2 phiên bản tại thị trường nước ta, với Realme Watch ra mắt cách đây nửa năm và Realme Watch S vừa xuất hiện vào đầu tháng này. Thú thật mỗi lần Realme ra mắt sản phẩm mới, họ đều khiến tôi bất ngờ vì đội ngũ thiết kế luôn biết thay đổi để thu hút người dùng nhiều hơn, đơn cử là chiếc smartwatch mới ra mắt này.

Ngoại hình: Điểm cộng cho sự lột xác, điểm trừ cho kích cỡ quá to

Realme Watch lần đầu xuất hiện với hình dáng mặt vuông có thể khiến nhiều người dùng nữ ái ngại thì giờ đây phiên bản tiếp theo đã có sự thay đổi hoàn toàn. Không chỉ phù hợp với bất kỳ giới tính nào nhờ mặt tròn trĩnh mà bên cạnh đó còn giúp tạo được độ nhận diện cao rằng đây là phiên bản mới hoàn toàn, không như một vài thương hiệu khác vẫn giữ nguyên thiết kế qua bao đời khiến người dùng không còn lý do hoặc hứng thú nâng cấp.

Realme Watch với mặt vuông nhỏ nhắn ra mắt cách đây hơn 5 tháng

Cũng nhờ sử dụng thiết kế tròn thay cho vuông, viền Realme Watch S tạo cảm giác giống với những chiếc đồng hồ kim, trông rất thanh lịch khi phối với quần áo đi làm hoặc đi học, tạo sự tự tin và tôn thêm vẻ đẹp cho người đeo.

So với đời trước, Realme Watch S trông trưởng thành và thanh lịch hơn hẳn

Phần viền được làm bằng nhôm với họa tiết xước phay rất tinh tế, khiến bản thân tôi không nghĩ rằng đây là chiếc đồng hồ thông minh có mức giá dưới 3 triệu đồng

Phải công nhận rằng mặt đồng hồ Realme Watch S khá lớn, tuy nhiên ngay từ khi đeo vào lần đầu tôi không hề thấy nó nặng nề, ngược lại rất nhẹ như đang đeo một smartband hơn. Trọng lượng của chiếc đồng hồ này chỉ 48g, tạo sự thoải mái cho ngày dài trên tay hay thậm chí là cả lúc ngủ.

Đường kính 47mm có thể là trở ngại đối với những ai có cổ tay nhỏ, và bên cạnh đó cũng gây thêm nỗi lo khác: độ bền. Với người hay va tay vào cửa khi di chuyển như tôi, tôi đã từng rất ngán những đồng hồ có mặt quá to vì diện tích chạm vào sẽ càng nhiều, nhưng cũng may Realme Watch S đã trang bị kính cường lực Gorilla Glass nên cũng an tâm phần nào.

Bản thân tôi trong gần 1 tuần đeo trên tay đã có đến 3 lần va vào cửa phòng, nhiều lần khác đưa cổ tay vào mở ổ khóa cửa cổng nhưng đến nay nó vẫn "lành lặn" và chưa thấy dấu vết trầy xước. Đây là một điểm đáng ghi nhận so với bản cũ khi ngày trước chỉ cần bỏ vào balo chung với vật dụng, cáp sạc… là đã có thể đủ tạo vài vết trầy.

Trải nghiệm: Các tính năng thiết yếu đều có mặt, GPS đo đạc chính xác hơn trước, phím bấm vật lý thiết kế vô cùng hợp lý

Với tinh thần đeo một chiếc đồng hồ thông minh giá rẻ, tôi ban đầu gần như chẳng hy vọng quá nhiều ở nó. Tuy nhiên càng dùng tôi càng cảm thấy Realme Watch S này có khá nhiều điểm thú vị.

Đầu tiên là màn hình hiển thị lên đến 1,3 inch, khá rộng rãi để tôi có thể tương tác và theo dõi thông tin push từ điện thoại sang hoặc xem rõ các chỉ số pace, quãng đường, nhịp tim… khi đang chạy bộ.

Khả năng phản hồi cảm ứng của chiếc đồng hồ này cũng khá nhanh, tuy không nhạy như những dòng Apple Watch hay Galaxy Watch nhưng với mức giá của Realme thì tôi cũng không thể đòi hỏi gì hơn.

Độ sáng của Realme Watch S cũng vừa đủ, tôi có thể theo dõi thông tin khi dù đang ngoài trời nắng

Số phím bấm vật lý được nâng lên thành 2, giúp cho việc thao tác giờ đây đa dạng hơn. Điểm cộng thêm cho chiếc đồng hồ này là phím vật lý ở dưới có chức năng kích hoạt nhanh các bài tập thể thao ngay từ màn hình chính và bạn không cần phải "lội" vào menu như một số dòng khác, như Apple Watch chẳng hạn (trừ khi đưa shortcut thẳng ra hình nền, nhưng tôi lại thích phím vật lý hơn trong những lúc cần tập luyện).

Về các chế độ đo thể thao, Realme Watch S có 16 chế độ khác nhau, từ chạy bộ ngoài trời, chạy bộ trong nhà, bơi lội, yoga, tập thể lực, cardio… Nhìn chung là khá đủ cho nhu cầu luyện tập hàng ngày để giữ vóc dáng và sức khỏe.

Tuy nhiên, nó chỉ dừng lại ở mức là đo thời gian, tính số calo đã đốt cháy, hoặc quãng đường đã chạy, tốc độ… còn về hướng dẫn cách tập các bài thể thao ấy thì vẫn chưa có. Theo quan điểm cá nhân, ở thời điểm "bình thường mới" này, Realme nên bổ sung thêm các hướng dẫn (hiển thị trên màn hình điện thoại) để người dùng có thể tự luyện tập một cách trực quan hơn. Ở phần này, người anh em OPPO đã từng làm rất tốt với chiếc OPPO Watch gần đây.

Điểm yếu của các dòng smartwatch giá rẻ là GPS của nó rất "tùy hứng", quãng đường đo được có lúc nhiều hơn hoặc có khi ít hơn và rất ít khi chính xác đúng như những gì mong đợi. Sai số xảy ra sẽ khiến người luyện tập thể thao khó nắm bắt được và từ đó dễ kéo theo các bài tập sai lệch.

Với Realme Watch S, tôi lại khá bất ngờ khi nó cho kết quả quãng đường khá tốt. Để có sự so sánh chính xác nhất, tôi đã thử chạy trên sân vận động Hoa Lư với vòng sân tiêu chuẩn là 400m.

Như ở vòng chạy đầu tiên tại sân này, đồng hồ đã báo đúng 400m. Lý do có dư thêm 120m nữa là vì sau đó tôi đã cố chạy "nhích" thêm 1 đoạn nữa để tránh đội trẻ đang luyện tập thể thao gần đó, tránh gây ùn tắc đường chạy của những người phía sau

Tiếp tục thử thêm 4 vòng rưỡi nữa, kết quả vẫn nằm ở độ chính xác khá cao: 1,8km. Tuy nhiên không rõ vì sao lần chạy thứ hai này ứng dụng lại không hiện phần bản đồ...

Nhiều thông số sau khi chạy bạn có thể xem được như số calo đã đốt, nhịp tim trung bình, tốc độ trung bình, thời gian kỵ khí, ưa khí và đốt mỡ. Tiếc là dù rằng đồng hồ này có cảm biến đo nồng độ oxy trong máu (SpO2) nhưng lại không được đo trong lúc chạy mà buộc phải đo riêng lẻ bên ngoài.

Một điểm cần lưu ý là Realme Watch S không giống như Apple Watch hay Galaxy Watch ở khoản cài đặt thêm ứng dụng, vì vậy người dùng sẽ phải dính liền với các ứng dụng có sẵn trên đồng hồ này. Riêng với bản thân tôi, thiếu sót phần này của Realme đã khiến tôi không thể cài đặt ứng dụng Strava lên được và mọi thứ buộc phải sync khá lòng vòng: từ ứng dụng Realme Link sang Google Fit và sau đó từ Google Fit chuyển sang Strava...

Nói riêng về Realme Link, giao diện của ứng dụng này cũng đơn giản và bất cứ ai khi nhìn vào cũng có thể nắm bắt được thông tin. Ở đây ta có thể truy xuất được các thông tin từ số bước đi trong ngày, chất lượng giấc ngủ ra sao, nhịp tim và nồng độ oxy trong máu thế nào, hay thậm chí là có thể set số lần uống nước để có thể nhắc nhở bản thân sống "healthy và balance" hơn.

Ứng dụng này trước đây chưa được hỗ trợ trên iOS thì mới đầu tháng 12 đây cũng đã xuất hiện, và cũng là một nước đi giúp Realme phổ rộng ra hơn không chỉ với người dùng Android mà còn cả người dùng nhà Táo.

Có một điểm cuối cùng mà tôi muốn nhắc đến, có thể nói là khá bất cập ở Realme Watch S chính là nó không tự động sync dữ liệu liên tục với ứng dụng Realme Link. Mỗi khi bạn mở Realme Link trên điện thoại lên, ứng dụng này sẽ tốn khoảng 10-20 giây để cập nhật data từ đồng hồ sang và chính điểm này đã làm cho việc trải nghiệm bị ngắt quãng đôi chút.

Mỗi lần vào Realme Link là phải chờ đợi kết nối...

Dưới 3 triệu đồng, có nên mua không?

Tóm gọn lại, Realme Watch S có thể không phải là chiếc smartwatch hoàn hảo nhất nhưng nó lại là sản phẩm có mức giá/hiệu năng khá ổn ở thời điểm hiện tại: một sự lột xác hoàn toàn mang đến trải nghiệm mới mẻ hơn, kích cầu người tiêu dùng đổi sang diện mạo thanh lịch hơn, và bên cạnh đó là có đầy đủ những tính năng hấp dẫn để khuyến khích người dùng luyện tập thể thao.

Tuy nhiên, nếu bạn là người có cổ tay bé hoặc có sở thích đeo đồng hồ đường kính nhỏ, hãy bỏ qua ngay chiếc smartwatch này dù nó có ngoại hình bắt mắt hay tính năng hấp dẫn đi chăng nữa. Những điểm trừ còn lại cũng chỉ là nhỏ và có thể bỏ qua được vì dẫu sao mức giá của nó chỉ dưới 3 triệu đồng.