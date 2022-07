Trải nghiệm Malaysia - những điều không thể bỏ lỡ

Đất nước này luôn biết cách chinh phục du khách bởi nhiều hoạt động du lịch độc đáo, mua sắm thả ga và vui chơi tại các khu giải trí nổi tiếng hàng đầu châu Á… Hãy cùng đến Malaysia, đảm bảo bạn sẽ có một kỳ nghỉ thú vị, tràn đầy năng lượng cùng gia đình.

Nếu như trước đây, đến Malaysia, du khách thường tham quan cao nguyên Genting, khu phố China Town hay khám phá thành cổ Malacca với những dấu ấn về thời vàng son của Malaysia…, thì hiện nay, du khách sẽ cùng gia đình trải nghiệm nhiều điểm đến mới lạ, tham quan khu vui chơi giải trí phức hợp nổi tiếng kết hợp mua sắm đang được nhiều du khách ưa chuộng.

Thiên đường nghỉ dưỡng Lost World Sunway Resort

Malaysia đang trở thành trung tâm của những công viên giải trí hàng đầu châu Á. Trong số đó, nổi bật nhất phải kể đến Lost World Sunway Resort - điểm vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng lý tưởng, phù hợp cho cả người lớn và trẻ em. Khu nghỉ dưỡng nằm dưới chân ngọn đồi đá vôi hàng triệu năm tuổi được bao quanh bởi rừng rậm nhiệt đới, với lối đi dẫn ra Công viên giải trí Lost World of Tambun, hứa hẹn mang đến du khách chuyến du ngoạn sinh thái độc đáo và những trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp nhất.

Trung tâm vui chơi, mua sắm luôn nhộn nhịp du khách tham quan (Ảnh: Shutter Stock)

Lost World of Tambun gồm công viên ban ngày và ban đêm hoạt động riêng biệt. Ban ngày, du khách sẽ được trải nghiệm các trò chơi giải trí mạo hiểm và thú vị tại công viên nước tuyệt đẹp; tìm hiểu khai thác thiếc ở Malaysia; hay thư giãn trong hồ suối nóng khoáng tự nhiên giàu khoáng chất cùng các liệu trình spa chữa lành tuyệt vời… Ban đêm, du khách sẽ khám phá thiên nhiên tại Night Petting Zoo Park với 55 loài các động vật hoang dã; lạc vào khu rừng kỳ diệu Avatar World để chiêm ngưỡng cảnh quang huyền ảo của ánh sáng; thưởng thức các show diễn hấp dẫn như: "Tales of the Tribe" (20 giờ), "Fire Percussion" (21 giờ)…

Sức quyến rũ kỳ lạ của thành phố Ipoh

Thành phố Ipoh "đốn tim" du khách bởi nền văn hóa độc đáo, những công trình kiến trúc cổ kính cùng khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời. Ipoh hiện lên với vẻ đẹp yên bình của một thành phố từng là thuộc địa Anh nên còn lưu giữ những tòa nhà cổ theo kiến trúc châu Âu. Trải nghiệm du lịch tại đây, du khách sẽ tận mắt chiêm ngưỡng "Con đường nghệ thuật Ipoh" - di sản hội họa đường phố với những bức tranh vẽ trên tường độc đáo, các kiệt tác graffiti đầy màu sắc mê hoặc.

Thành phố Ipoh cổ kính là điểm tham quan lý tưởng để du khách check-in (Ảnh: Shutter Stock)

Ngoài ra, thành phố Ipoh còn sở hữu ga xe lửa Ipoh xây dựng vào năm 1894; tòa Thị chính Ipoh toát lên vẻ đẹp chân thực của lối kiến trúc Baroque tạo nên một tuyệt tác nghệ thuật; hay thong thả tản bộ trên con đường Concubine hoài cổ với những mái ngói cổ kính, những chiếc đèn lồng treo trước hiên nhà mang đậm phong cách Trung Hoa cổ. Nếu du khách yêu thích hội họa, kiến trúc, văn hóa - lịch sử… thì thành phố Ipoh là điểm đến tuyệt vời.

Chiêm ngưỡng thành phố Putrajaya hiện đại và kiêu hãnh

Nằm cách thủ đô Kuala Lumpur 25 km về phía Bắc, thành phố mới Putrajaya còn được gọi là "thành phố thông minh" đầu tiên của Malaysia với những công trình kiến trúc rất đặc biệt. Các nhà phát triển đã biến Putrajaya thành một thành phố nơi mà công nghệ thông tin cùng tồn tại song song với những vườn cây tươi tốt. Du khách sẽ đến thăm nhà thờ Hồi giáo Pink Mosque mang phong cách kiến trúc Ba Tư với mái vòm được xây bằng đá hoa cương màu hồng trông thật đẹp mắt.

Thành phố Putrajaya (Ảnh: Shutter Stock)

Đặc biệt, điểm nổi bật của thành phố chính là những chiếc cầu bắt qua hồ Putrajaya hiện đại và mang tính thẩm mỹ cao. Trong đó cây cầu Seri Wawasannổi tiếng nhất thành phố Putrajaya được thiết kế theo hình dáng chiếc thuyền buồm, kết cấu dây văng với khung thép tạo nên sự nguy nga của công trình cộng với hệ thống ánh sáng vô cùng hiện đại… tạo cho du khách những cảm xúc đặc biệt khó quên.

Khám phá Kuala Lumpur với nhiều điểm mới lạ

Đến với Malaysia, du khách còn tham quan thủ đô Kuala Lumpur hiện đại pha lẫn nét cổ kính của những công trình. Đó là Quảng trường Độc lập Merdeka và đài phun nước Victoria; cung điện Hoàng gia Malaysia; ngôi đền Thean Hou 6 tầng của nữ thần biển Mazu; khu phố Kwai Zai Hong; tham quan nhà máy sản xuất thiếc Royal Selangor Pewter Factory & Gallery; xem triển lãm mô hình thành phố ngoạn mục - Kuala Lumpur City Gallery; mua sắm tại hiệu sách RexKL BookXcess nổi tiếng… Về đêm, đi thang máy lên tháp Menara Kuala Lumpur (KL), du khách sẽ chiêm ngưỡng toàn cảnh thủ đô đẹp lung linh tỏa sáng.

Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (Ảnh: Shutter Stock)

Ngoài ra, với những tín đồ yêu thích shopping thì Genting Premium Outlets là điểm đến không thể bỏ qua. Đây là trung tâm mua sắm Premium Outlet có mặt đầu tiên ở Đông Nam Á, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho du khách với hơn 150 thương hiệu nổi tiếng như: Coach, Adidas, Moschino, Hugo Boss… Các sản phẩm bày bán rất đa dạng từ quần áo, giày dép đến túi xách… Đặc biệt, trung tâm mua sắm này còn thường xuyên tung ra chương trình sale off lên đến 70%-80% để thu hút nhiều du khách mua sắm.

Thông tin tour:

Malaysia: Kuala Lumpur - Tự do mua sắm tại trung tâm thương mại hàng đầu châu Á (4 ngày)

Giá trọn gói: từ 4.990.000 đồng, KH: ngày 6-8; 10-9; 8-10; 5-11; 3-12

Malaysia: Khám phá Kuala Lumpur - Ipoh - Lost World Sunway Resort (4 ngày)

Giá trọn gói: từ 7.390.000 đồng, KH: ngày 24-9; 22-10; 19-11; 17-12

