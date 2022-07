Giải Đua Xe Địa Hình “LAAN Challenge The Mountain 2022” thành công vang dội, mở ra sân chơi lớn cho tín đồ yêu thích thể thao mạo hiểm

Mùa 2 khép lại với thành công vang dội sau 8 ngày đua tranh khốc liệt ở bộ môn Xe ô tô địa hình, và 2 ngày đua liên tục ở bộ môn Xe mô tô địa hình & Xe đạp địa hình.

Giải đấu quy tụ tổng số hơn 234 vận động viên trong và ngoài nước tham gia bao gồm 74 vận động viên thuộc 37 đội xe Offroad, 90 vận động viên xe đạp MTB & gần 70 vận động viên xe Cào cào. Với thời tiết mưa và lạnh nhiều ngày ở Đà Lạt đã làm cho địa hình đã hiểm trở lại càng thêm phần khó khăn cho các vận động viên. Tuy nhiên, đa phần các vận động viên đều đánh giá cao chuyên môn của giải và phấn khích khi được trải nghiệm và chinh phục các cung đường địa hình khá là khắc nghiệt này.

LAAN Challenge The Mountain 2022 may mắn khi quy tụ về những chiến binh cực kì mạnh trong làng thể thao mạo hiểm tạo nên những thành tích cực kì ấn tượng. Nhà vô địch ở hạng xe Offroad chuyên nghiệp thuộc về team của Vũ Ngọc Cường (Leo Vũ) – Nguyễn Văn Luật đội A.B.O. Hạng xe Offroad bán chuyên thuộc về Phan Ngọc Mỹ - Bùi Minh Duy đội Vulcan4x4. Hạng xe Cào Cào chuyên nghiệp thuộc về vận động viên Nguyễn Văn Tạo đội Hà Nội. Hạng xe Cào Cào bán chuyên thuộc về vận động viên Lại Minh Cường đội Hà Nội. Hạng xe đạp MTB thuộc về vận động viên Phan Đình Tây đội MTB Đăk Lăk và hạng mục nữ xe đạp MTB thuộc về vận động viên Ông Thoại Linh. Giải đua cũng vinh dự nhận được sự đồng hành từ nhiều nhà tài trợ như: Đạt Hòa, SMC, Vườn Xoài, RedLine, Gấu Đỏ, Vulcan, LAMO Design, Voltronic, VRA, KTM, Revzone Yamaha Motor, The Gold House, Wolver.



Khép lại một mùa giải thành công, với những trải nghiệm ấn tượng cho các vận động viên tham dự, Ban tổ chức chương trình LAAN Challenge The Mountain Mùa 2 hứa hẹn gặp lại tất cả tín đồ môn thể thao mạo hiểm tại LAAN Challenge The Mountain Mùa 3 – 2023.

