Trải nghiệm công nghệ hiện đại ở Metro Bến Thành - Suối Tiên

Công nghệ Nhật trên tàu Việt mang đến trải nghiệm di chuyển tốc độ cao chưa từng có giữa lòng Sài Gòn

Tận hưởng tốc độ vận hành 100km/h ở một số đoạn trên cao là trải nghiệm "cực phê" khi đi metro xuyên Sài Gòn thời gian qua, đặc biệt là khi bạn nhìn xuống quang cảnh đường phố kẹt xe giờ cao điểm qua ô cửa sổ metro. Tốc độ "sấm sét" chưa từng có trong nội thành nhưng tàu vẫn chạy êm ru, gần 20km từ ga đầu đến ga cuối chỉ đi mất 29-30 phút, bao gồm cả thời gian dừng ở 14 ga.

Sau 2 tháng lăn bánh và hoàn thiện hệ thống, Metro Số 1 sẽ chính thức khánh thành vào ngày 9/3. Đi học hay đi làm sẽ còn nhanh hơn nữa, bởi sắp tới tàu có thể chạy tốc độ thiết kế tối đa 110 km/giờ trên đoạn cao và 80 km/giờ trên đoạn ngầm. Công nghệ Nhật Bản từ hệ thống đầu máy, toa tàu đến đường ray, cơ điện… chính là yếu tố cốt lõi làm nên trải nghiệm tốc độ và an toàn hàng đầu của metro.

Metro Số 1 đang đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt bằng Samsung Wallet, bạn đã thử chưa?

Với thời gian giãn chuyến 8-10 phút và dừng mỗi ga chỉ 30 giây đến 1 phút, nhiều hành khách đi metro phải vội vã xếp hàng mua vé để kịp lên tàu, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Do đó, metro gần đây đã đẩy mạnh nhiều phương thức thanh toán không tiền mặt, tiện lợi nhất phải kể đến ví kỹ thuật số Samsung Wallet.

Metro Sài Gòn đông "xỉu ngang xỉu dọc" cũng không lo lỡ chuyến, vì đã có Samsung Wallet "cân tất". Bạn chỉ cần chạm điện thoại ở cửa soát vé để "mua vé ngay và lên tàu luôn" trong vài giây, thay vì phải ghé qua quầy máy bán vé tự động. Phương thức "2 trong 1" này không chỉ siêu tiện lợi mà còn cực an toàn so với việc mang theo tiền mặt hay thẻ ngân hàng, nhờ trang bị nền tảng bảo mật cấp quốc phòng Samsung Knox.

Samsung Wallet hiện có sẵn trên flagship Galaxy S25 Series mới ra mắt, cũng như hệ sinh thái điện thoại và đồng hồ thông minh Samsung Galaxy. Ưu đãi hấp dẫn cũng là một lý do nữa để bạn "say hi" với Samsung Wallet, "say bye" với thanh toán rườm rà. Vào thứ Ba hàng tuần trong 6 tháng liên tục, bạn còn được vi vu đi metro miễn phí nếu mở mới thẻ Mastercard.

Chỉ cần một chạm, vi vu muôn trạm với Samsung Wallet

Metro Số 1 hiện đã hoàn thiện trang bị hệ thống wifi miễn phí tại tất cả 14 nhà ga và 17 đoàn tàu, nhằm mang lại trải nghiệm tiện nghi cho hành khách muốn truy cập Internet suốt hành trình. Mỗi chuyến đi sẽ trở nên thú vị hơn khi bạn có thể tận dụng thời gian ngồi tàu để làm việc online, học thêm ngoại ngữ, thưởng thức âm nhạc, checkin đi metro, lướt mạng xã hội… trên siêu phẩm Galaxy S25 Series mới.

Samsung Wallet trên Galaxy S25 Series cũng hỗ trợ đắc lực cho người dùng ví muốn tranh thủ săn sale, mua sắm trực tuyến, đặt vé xem phim, thanh toán hóa đơn đến hạn… trong thời gian đi tàu điện. Bạn hoàn toàn an tâm sử dụng wifi công cộng, không lo lộ thông tin tài chính bởi đã có Samsung Knox "bao lo" bảo mật!

Bên trong tàu, không gian không chỉ thông thoáng với các ô cửa sổ lớn thuận tiện cho hành khách ngắm cảnh Sài Gòn từ trên cao, mà còn đầy đủ tiện nghi với nội thất hiện đại, điều hòa mát mẻ… Mới đây, các đơn vị đồng hành cũng lắp đặt thêm 206 màn hình cung cấp thông tin, tin tức và nội dung giải trí… trong 17 đoàn tàu. Mỗi đoàn tàu có 3 toa, như vậy mỗi toa sẽ có trung bình 4 màn hình để đáp ứng nhu cầu giải trí của hành khách mọi lứa tuổi.

Dù "say" giải trí với điện thoại Galaxy S25 Series hay màn hình lớn Samsung, đừng quên xuống đúng ga cần đến nhé! Mỗi toa luôn phát loa thông báo cho hành khách biết khi gần đến và đã đến mỗi ga, cũng như đóng mở cửa tự động cho bạn di chuyển xuống an toàn. Nếu không nghe thấy, bạn có thể nhìn lên bản đồ đánh dấu trạm dừng ở trên cửa ra vào của toa tàu.

Các nhà ga metro không chỉ được thiết kế hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, mà còn tích hợp nhiều tiện ích số hàng đầu. Hiện, Metro Số 1 cùng Samsung và Mastercard đang hoàn tất lắp đặt 46 màn hình kios tại các nhà ga hỗ trợ hành khách tra cứu thông tin, hướng dẫn sử dụng ứng dụng đi tàu, thanh toán không tiền mặt và nhiều tiện ích thiết thực khác…

Ngoài ra, nếu điện thoại hay đồng hồ thông minh của bạn sắp cạn pin, ghé ngay các trạm sạc thiết bị di động tại mỗi nhà ga. Hệ thống trạm sạch cũng do 2 đơn vị đồng hành hỗ trợ triển khai, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và mang lại nhiều trải nghiệm liền mạch cho hành khách đi metro, góp phần xây dựng thành phố thông minh và bền vững.