Trải nghiệm ẩm thực “đất võ” với món bánh tráng Sachi

Sachi Foods không ngừng nâng cao chất lượng hương vị bánh tráng

Cùng với sự phát triển của xã hội và nhu cầu ngày càng tăng của người dùng, bánh tráng Sachi được sản xuất theo công thức cổ truyền kết hợp dây chuyền công nghệ hiện đại. Điều này giúp bánh tráng làm ra có chất lượng đồng đều và dễ dàng xây dựng quy trình kiểm soát sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm, từ đó cho ra những mẻ bánh tráng vừa đảm bảo được hương vị thơm ngon truyền thống, vừa an toàn vệ sinh thực phẩm mà vẫn có thể đáp ứng được các đơn đặt hàng số lượng lớn.

Không chỉ bán lẻ, thương hiệu Sachi còn là đơn vị cung cấp sản phẩm của nhiều đối tác lớn.

Nguyên liệu làm nên những chiếc bánh tráng Sachi hoàn toàn từ các loại nông sản tự nhiên như: bột mì, bột gạo mới, dừa, rong biển... Và, tất cả đều là nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cao, qua nhiều khâu tuyển chọn kỹ càng, không pha trộn nên thành phẩm vô cùng thơm ngon với độ dẻo dai vừa phải.

Bên cạnh đó, công ty TNHH Sachi Nguyễn (Sachi Foods) còn rất đề cao yếu tố đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiêu chí mà thương hiệu đặt ra không chỉ cần ngon miệng còn phải đảm bảo an toàn vệ sinh tuyệt đối cho sức khỏe, chất lượng của từng chiếc bánh tráng sẽ được kiểm định nghiêm ngặt để người dùng có thể an tâm sử dụng.

Không ngừng vươn mình thay đổi để phát triển, Thương hiệu bánh tráng Sachi Foods hiện rất đa dạng về các loại sản phẩm và hương vị như: bánh tráng gạo mè, bánh nước cốt dừa, rong biển, ruốc biển hay bánh cuốn chả ram Bình Định.

Các sản phẩm bánh tráng đa dạng về hương vị.

Các sản phẩm bánh tráng Sachi đều là sản phẩm OCOP chất lượng 4 sao, chuẩn ISO 14001 và ISO 22000 do các cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định và chứng nhận.

Mang hương vị bánh tráng truyền thống tới khắp mọi nơi

Nếu như trước kia, bánh tráng được làm thủ công, là lương thực của vua Quang Trung và không phải ai cũng có thể thưởng thức hương vị của món đặc sản quê hương này thì hiện nay, bánh tráng Sachi đã có mặt trên khắp nơi từ trong nước đến nước ngoài.

Món bánh tráng quê hương nay được Sachi Foods phát triển và quảng bá ở khắp mọi nơi.

Món bánh tráng Sachi tuy đơn giản nhưng bạn có thể thường xuyên bắt gặp nó xuất hiện trong mâm cơm hằng ngày, các quán ăn, nhà hàng và ngay cả những tiệc đám cưới, cúng giỗ,... từ giản dị đến sang trọng cũng không thể thiếu.

Không chỉ phát triển ở thị trường trong nước, bánh tráng Sachi còn được mở rộng xuất khẩu đi một số thị trường ở nước ngoài như: Đài Loan, Mỹ, Canada... để mang hương vị quê hương Việt Nam giới thiệu ra tới bạn bè quốc tế.

Hiện nay, các sản phẩm bánh tráng Sachi của Công ty TNHH Sachi Nguyễn (Sachi Foods) cũng được đưa vào hệ thống bán hàng Online trên các sàn thương mại điện tử như: Shopee, Tiki, Lazada, Sendo... để phục vụ nhu cầu thưởng thức món bánh tráng quê hương tuyệt hảo của mọi người dùng trên cả nước.

Thưởng thức bánh tráng Sachi - Đặc sản Bình Định tại nhà tiện lợi qua các kênh đặt hàng:

● Website: https://banhtrangsachi.com/

● Facebook: https://www.facebook.com/banhtrangsachivietnam

● Shopee: https://shopee.vn/sachi665375

● Sendo: https://www.sendo.vn/shop/banh-trang-sachi

● Lazada: https://www.lazada.vn/shop/banh-trang-sachi-viet-nam

● Tiki : https://tiki.vn/cua-hang/banh-trang-sachi

● Địa chỉ: KP 8, P. Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

● Hotline: 02563.665.375 - Mobi: 0944.665.375 - 0849665375