Trai đẹp xứ Thái của INTO1 thông thạo 4 thứ tiếng, gây bất ngờ với điểm HSK5 và đỗ 2 trường đại học nghệ thuật hàng đầu Trung Quốc

Ngay từ khi debut, Patrick (Doãn Hạo Vũ) là một trong những thành viên được chú ý của nhóm nhạc nam đình đám Cbiz INTO1. Anh chàng được người hâm mộ yêu mến bởi gương mặt đẹp như tạc tượng cùng tài năng nổi trội. Ngoài ra, fan của Patrick còn tự hào khi thần tượng sở hữu thành tích học tập "không phải dạng vừa".

Mới đây, Patrick khiến cư dân mạng trầm trồ với thông tin sau 2 năm debut cùng INTO1, anh chàng đã thi đỗ chuyên ngành diễn xuất của 2 trường đại học về nghệ thuật hàng đầu Trung Quốc là Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và Học viện Hý kịch Trung ương. Đáng chú ý, nam idol gen Z này còn lấy được bằng HSK5 (Cấp độ 5 của Tiêu chuẩn Quốc tế về năng lực tiếng Trung) với số điểm 237, trong đó phần nghe đạt 98/100 điểm - một số điểm cực cao. Trước đó, Patrick cũng có trình độ ngoại ngữ đáng nể khi thông thạo 3 thứ tiếng khác là Đức - Thái - Anh.

Patrick (Doãn Hạo Vũ) của INTO1 không những đẹp trai, tài năng mà còn học rất giỏi

Anh chàng xuất sắc thi đỗ Bắc Ảnh và Trung Hí, là 2 ngôi trường đại học đào tạo ra vô số minh tinh hàng đầu Cbiz như Chương Tử Di, Triệu Vy, Huỳnh Hiểu Minh, Trần Khôn, Lưu Diệc Phi...

Việc Patrick thông thạo đến 4 ngoại ngữ cũng khiến dân tình trầm trồ

Patrick sinh năm 2003, tên thật là Nattawat Finkler và tên tiếng Trung là Doãn Hạo Vũ. Anh chàng sở hữu gương mặt điển trai cực thu hút khi mang trong mình 2 dòng máu Thái - Đức. Vào đầu năm 2021, Patrick tham gia chương trình Sáng Tạo Doanh và chính thức trở thành thành viên của INTO1. Trước đó, Patrick cũng được biết đến vai trò diễn viên khi từng tham gia một số dự án như Angel Beside Me, The Gifted: Graduation và I'm Tee, Me Too...



Ngoài ra, nếu là fan của Patrick thì ai cũng biết anh chàng có tiếng là học giỏi khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bằng chứng là khi học cấp 3 tại trường Trung học Triam Udom Suksa (Thái Lan), Patrick thường xuyên được lên bục nhận thưởng vì giành điểm cao trong kỳ kiểm tra đánh giá năng lực. Bên cạnh đó, vào cuối năm 2020, nam idol còn đỗ General Educational Development - kỳ thi để lấy bằng tú tài Mỹ và có giá trị tương đương bằng trung học phổ thông của Mỹ.



"Học bá" Patrick nổi tiếng học giỏi từ bé

Anh chàng còn tỏa sáng trên sân khấu với vai trò là 1 thành viên của nhóm nhạc nam INTO1

Một số hình ảnh ngoài đời của Patrick

Nguồn: Teenee