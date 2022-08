Trái Đất đang di chuyển ra xa Mặt trời

Theo chuyên trang khoa học Livescience, khoảng cách trung bình của Trái Đất so với Mặt trời đang tăng lên, nhưng gia tăng với tốc độ rất chậm, xấp xỉ 6 cm một năm. Sự gia tăng đó được cho là không là gì so với sự thay đổi khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt trời xảy ra hàng năm do quỹ đạo hình elip của hành tinh xanh.

Vào những thời điểm khác nhau trong năm, khoảng cách gần nhất giữa Trái Đất và Mặt trời là 147 triệu km và xa nhất là 152 triệu km.

Với tốc độ di chuyển ra xa Mặt trời như hiện nay, nhiệt độ Trái Đất sẽ hạ một chút sau 1 tỷ năm. Ảnh minh họa

Giới chuyên gia cho biết hiện tượng Trái Đất ngày càng dịch chuyển ra xa Mặt trời cho thấy hệ Mặt trời đang bị lão hóa. Nguyên nhân chính gây ra hiện tượng trên là do Mặt trời bị mất khối lượng liên tục. Với cơ chế phản ứng tổng hợp hạt nhân, Mặt trời biến khối lượng của nó thành năng lượng cung cấp cho sự sống trên Trái Đất. Theo nhà khoa học Einstein, vật chất và năng lượng không thể bị phá hủy hoặc tạo ra mà chỉ được chuyển đổi. Điều này có nghĩa là khối lượng của Mặt trời liên tục cạn kiệt. Cuối cùng, Mặt trời sẽ mất khoảng 0,1% khối lượng trước khi khởi đầu chu kỳ chết hàng tỷ năm trong tương lai.

Mặc dù 0,1% nghe có vẻ là một con số không đáng kể khi so với kích thước khổng lồ của Mặt trời song thực tế, nó tương đương với toàn bộ khối lượng của Sao Mộc, hành tinh lớn nhất trong hệ Mặt Trời và gần gấp 318 lần toàn bộ khối lượng của Trái Đất. Với khối lượng nhỏ đi, lực hút của Mặt trời lên Trái đất sẽ yếu đi theo thời gian.

Các nhà khoa học tính toán với tốc độ di chuyển như hiện nay, nhiệt độ Trái Đất sẽ hạ một chút sau 1 tỷ năm, với năng lượng Mặt trời tác động vào Trái đất ít hơn khoảng 0,4%.

Sau 5 tỷ năm, Mặt trời sẽ chết. Sau khi cạn nguồn hydro, Mặt trời sẽ đốt cháy thành phần trong lõi, khiến nó ngày càng phình ra, đồng thời giải phóng hàng loạt vật chất vào vũ trụ thông qua các luồng hạt điện tích mạnh từ vùng thượng quyển.

Cũng trong thời gian đó, Mặt trời đủ sức đun nóng các đại dương trên Trái Đất và khiến hành tinh xanh không còn là nơi thích hợp cho con người duy trì sự sống. Hầu hết các mô hình thiên văn dự đoán một khi Mặt trời trở thành một quả cầu khổng lồ đỏ, nó sẽ nuốt chửng Trái Đất khi kích thước giãn nở ra 100 lần.