TPHCM và Nam bộ tiếp tục có mưa to và dông nhiều ngày tới

Ngày 4/10, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, do ảnh hưởng từ cơn bão gần biển Đông, thời tiết TPHCM và khu vực Nam bộ hôm nay (4/10), mây thay đổi đến nhiều mây, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, ngày có lúc nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thời tiết trên các vùng biển ngoài khơi Nam bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau, vùng biển TPHCM gió tây nam cấp 4-5, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang gió tây nam cấp 4, độ cao sóng từ 1-2m.

Trong khi đó, theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (4/10), ở khu vực Nam bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 3/10 đến 3h ngày 4/10 có nơi trên 30 mm.

Theo dự báo, từ đêm ngày 5 đến ngày 13/10, khu vực Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to vào thời điểm chiều tối và tối (Ảnh minh họa)

Dự báo ngày và đêm 4/10, Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm ngày 5 đến ngày 13/10, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, khu vực Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to vào thời điểm chiều tối và tối.

Triều cường khu vực ven biển phía Đông Nam bộ

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mực nước quan trắc cao nhất tại trạm hải văn Vũng Tàu ghi nhận được là 3,98 m (vào lúc 3 giờ 30) ngày 3/10.

Trong 24 đến 48 giờ tới, độ cao sóng trên vùng biển ven bờ phía Đông Nam bộ phổ biến 0,5 - 1,5 m. Mực nước cao nhất tại trạm hải văn Vũng Tàu từ 3,9 - 4m.

Do ảnh hưởng của triều cường, các vùng trũng, thấp, ven sông, vùng ngoài đê bao khu vực ven biển phía Đông Nam bộ có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và buổi chiều làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở khu vực này.