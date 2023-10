Dân công sở than trời vì mưa ngập, kẹt xe khắp TPHCM: ''Đầu tuần chưa làm được gì đã mất cả trăm nghìn tiền taxi''

Clip: Chật vật đi làm, đi học sáng đầu tuần vì mưa kéo dài

Ngay từ 7 giờ sáng ngày 2/10, mưa nặng hạt khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Mật độ giao thông ở các tuyến đường dẫn vào trung tâm TPHCM đông đúc.



Mưa gây ngập nhiều tuyến đường ở TPHCM - Ảnh: Tứ Quý

Ghi nhận tại đường Nguyễn Hữu Thọ (quận 7), đường 3/2 (quận 11), Cộng Hòa, Trường Chinh (Tân Bình, Tân Phú) lúc 8h sáng, dòng xe nhích từng chút một, nhiều phương tiện phải leo lên vỉa hè để di chuyển.

Anh N.C, nhân viên văn phòng ở quận 3 than thở: ''Mình ra khỏi nhà từ 9h nhưng phải đến hơn 10h30 mới đến công ty. Lí do chính là vì trời mưa to dẫn đến tình trạng kẹt xe, tắc đường. Thậm chí một vài đoạn ngập sâu nên hàng trăm xe máy và ô tô bị tắt máy làm tình hình càng thêm tệ. Ngoài ra, do mưa lớn nên giá taxi công nghệ cũng tăng cao. Mình đi từ quận 7 sang quận 3 nhưng tiền taxi đến gần 200k. Thật là một đầu tuần sóng gió''.

Từng dòng xe nhích từng chút một - Ảnh: Di Anh

Ảnh: Tứ Quý

Cũng gặp tình trạng tương tự, nam sinh viên tên Bảo Khánh (quận 7 - TPHCM) cho biết: "Mình nghĩ tình hình kẹt xe này có thể kéo dài 1-2 tiếng. Sáng nay mình có tiết học nên phải xin giảng viên đi muộn".

Nhiều sinh viên muộn giờ học trong sáng nay - Ảnh: Di Anh

Tại tuyến đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh, TPHCM), tình trạng mưa vẫn kéo dài nhưng phương tiện lưu thông dễ dàng hơn. Mặc dù vậy, cơn mưa lớn cũng đã cản trở công việc của khá nhiều người.

Ghi nhận đến 12h trưa, mưa vẫn chưa ngớt - Ảnh: Di Anh

Người di chuyển bằng xe máy gặp khó khăn vì mưa kéo dài - Ảnh: Di Anh

"Cô bị kẹt từ dưới Ngã tư Bình Phước đến đây, giờ mới thấy quang một chút. Cô thấy mưa kẹt đường như này nhỡ nhiều việc quá, sốt ruột quá" - cô Võ Thị Hiền (Bình Dương) phàn nàn trước tình trạng kẹt xe do cơn mưa kéo dài.

Ảnh: Tứ Quý

Ảnh: Tứ Quý

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và ảnh định vị sét cho thấy mây dông đang phát triển trên khu vực các quận/huyện như huyện Củ Chi, Cần Giờ, quận 12, TP Thủ Đức... gây mưa rào, có nơi kèm theo dông và sét. Đồng thời, mây dông trên khu vực Bình Dương đang di chuyển về phía TPHCM.

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ từ ngày 2/10 đến hết ngày 3/10, khu vực TPHCM có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Đợt mưa lớn diện rộng tại TPHCM khả năng kéo dài đến hết ngày 3/10, lượng mưa khoảng từ 40 - 100 mm.

Khu vực trung tâm TPHCM lượng mưa thấp nhất khoảng 40 mm và có thể lên đến 80 mm, các khu vực quận huyện TPHCM dự báo lượng mưa trong 24g ở khoảng 50 - 100 mm.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cũng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, ven sông, ven kênh rạch, vùng đô thị kém khả năng tiêu thoát nước.

Bên cạnh đó, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cũng cảnh báo thủy triều có thể kéo dài trong 5 ngày tới, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai có khả năng xuống nhanh trong các ngày tới, đỉnh triều cao nhất ngày 2/10 ở mức trên báo động 1 sẽ duy trì hết ngày 4/10.