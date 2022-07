TP.HCM thêm 2 ca tử vong do sốt xuất huyết; nhiều quận huyện tăng báo động số ca mắc

Sáng ngày 11/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, số ca mắc sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng trong tuần 27 của năm 2022. Thành phố ghi nhận thêm 2 ca tử vong do sốt xuất huyết, thêm 143 ổ dịch mới trên 88 phường, xã.

Trong tuần 27 (từ ngày 01/07/2022 đến 07/07/2022), thành phố ghi nhận 2.834 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng 307 ca (12,1%) so với trung bình 4 tuần trước. Trong tuần ghi nhận thêm 2 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết tại quận Gò Vấp và quận Bình Tân. Như vậy số ca tử vong do sốt xuất huyết tại TP.HCM từ đầu năm đến nay đã là 13 trường hợp.

Từ đầu năm tới nay, thành phố ghi nhận 24.941 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 216,0% với cùng kỳ năm 2021 là 7.893 ca. Số ca sốt xuất huyết nặng là 373 ca, tỷ lệ ca nặng trên tổng số ca mắc sốt xuất huyết đến tuần 27 là 1,4% (373/24.941) tăng hơn 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2021 là 0,4% (34/7.893).

Số ca mắc sốt xuất huyết đang tăng mạnh tại TP.HCM, nhiều bệnh viện tuyến cuối có nguy cơ quá tải.

Theo HCDC, số ca bệnh sốt xuất huyết trong tuần 27 tiếp tục tăng cao ở 18/22 quận huyện, TP. Thủ Đức (trừ Củ Chi, Gò Vấp, Hóc Môn, Phú Nhuận). Những quận huyện có số ca bệnh tăng báo động so với trung bình 4 tuần trước là Quận 4, Quận 7 và Cần Giờ.



Trong tuần qua, toàn thành phố ghi nhận 143 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh ở 88 phường, xã thuộc 18/22 quận huyện, TP. Thủ Đức, giảm 32 ổ dịch mới so với tuần 26 (175 ổ dịch). Tổng số ổ dịch được xử lý phun hóa chất trong tuần là 300 ổ dịch và có 04 phường, xã được xử lý ổ dịch diện rộng. Có tổng cộng 372 lượt thực hiện diệt lăng quăng tại các ổ dịch, các điểm nguy cơ tại 163 phường, xã thuộc 21/22 quận huyện, TP. Thủ Đức.

Cũng theo HCDC, để phòng bệnh sốt xuất huyết người dân nên dành 10 phút mỗi tuần để vệ sinh, dọn dẹp nơi sinh sống, làm việc và thực hiện các biện pháp để không có lăng quăng gây bệnh sốt xuất huyết. Không cho muỗi tiếp xúc với nguồn nước bằng cách che, đậy kín vật chứa nước bằng vật liệu mà muỗi không bay qua được. Thả các loài động vật ăn lăng quăng như cá bảy màu, cá lia thia, bọ nước… vào các dụng cụ chứa nước để tiêu diệt lăng quăng.

Cho các chất như muối ăn, vôi bột, bột giặt, dầu ăn… hoặc các hóa chất chuyên dụng như Temephos 1%, Pyriproxyfen 0.5%, Polydimethylsiloxane (PDMS) 78% vào các dụng cụ chứa nước, những khu vực đọng nước để tiêu diệt lăng quăng. Lật úp vật chứa, phá bỏ, đục lỗ, khơi thông dòng chảy, làm bằng phẳng các nơi bị đọng nước, che chắn không để các vật chứa nước bị đọng nước tạo môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sản và phát triển.