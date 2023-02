TP.HCM: Tài xế không cứu giúp nạn nhân sau va chạm, 1 người tử vong

Ngày 7/2, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM (PC08) cho biết đã mời được tài xế xe khách vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 phương tiện khiến 1 người tử vong tại quận Bình Tân nhưng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngày 4/2, xe máy (BKS: 74B1-210.55) do chị Phan Thị Tuyết (1973, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) điều khiển lưu thông trên đường Quốc lộ 1A hướng về cầu Tân Tạo đã va chạm với xe máy (BKS: 64D1-567.76) do chị Nguyễn Thị Yến (SN 1978, ngụ tỉnh Long An) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Sau đó 2 xe ngã ra, cùng lúc đó ô tô khách không rõ biển số lưu thông từ phía sau chạy lên đã va chạm tiếp vào 2 xe máy trên. Sau va chạm, thay vì dừng lại để đưa nạn nhân đi cấp cứu, tài xế ô tô khách đã lái xe rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn khiến chị Yến bị xây xát nhẹ, còn chị Tuyết bị thương nặng cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Tổ Điều tra TNGT của Đội CSGT An Lạc (Phòng PC08) phối kết hợp với Công an phường Tân Tạo, quận Bình Tân điều tra, xác minh và khám nghiệm hiện trường ban đầu làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Qua điều tra, xác minh ban đầu ghi lời khai nhân chứng; trích xuất camera khu vực tai nạn xác định xe khách (BKS 51B-179.01) có di chuyển qua nơi xảy ra tai nạn trên, nên Tổ Công tác tiến hành xác minh nhanh thông tin chủ phương tiện và được biết xe khách trên do anh Đỗ Trọng (SN 1987, ngụ tỉnh Long An) điều khiển.

Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an địa phương ở Long An mời chủ xe và lái xe khách trên về cơ quan để tiếp tục điều tra, xác minh.

Qua kiểm tra và khám dấu vết trên xe và lấy lời khai, tài xế Trọng đã thừa nhận có liên quan tai nạn giao thông trên. Tài xế này cho biết do nghĩ là va chạm nhẹ, không có gì nên bỏ đi khỏi hiện trường.

Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định tại điểm c khoản 8 điều 5, phạt từ 16 - 18 triệu đồng, tước GPLX từ 5 - 7 tháng đối với người điều khiển ô tô và điểm d khoản 8 điều 6, phạt từ 6 - 8 triệu đồng, tước GPLX từ 3 - 5 tháng đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy có hành vi " Gây TNGT không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn".