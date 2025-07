TP.HCM “nóng rực” với màn khai trương ROG Exclusive Store – Không gian công nghệ đậm chất eSports tại An Phát Computer

Ngay từ đầu giờ sáng, khu vực check-in đã đông kín người. Không khí trở nên "nóng rực" không chỉ bởi thời tiết Sài Gòn mà còn bởi sự xuất hiện của hàng loạt gương mặt đình đám trong giới công nghệ như Vinh Xô, Duy Thẩm, Hải Triều, Duy Luân – Tinh Tế, Phê Game, ThinkView, Tài Xài Tech… tại buổi họp báo chính thức của sự kiện.

Không gian "xịn như studio của tuyển thủ eSports"

Ngay từ bên ngoài, ROG Exclusive Store đã gây ấn tượng mạnh với tông đỏ – đen đặc trưng đậm chất gaming của thương hiệu ROG. Bên trong là một thế giới công nghệ cực kỳ "bắt vibe" - hệ sinh thái laptop được trưng bày chỉn chu – đi kèm khu ROG Gaming Zone với những bộ máy cấu hình cực khủng, sẵn sàng cho bất kỳ ai muốn "vào trận" ngay tại chỗ.

Nhiều bạn trẻ có mặt từ 8h sáng chỉ để "chiếm chỗ đẹp", vừa săn quà check-in, vừa trải nghiệm sản phẩm. Trong số đó có không ít gương mặt quen thuộc trong cộng đồng review công nghệ, streamer và sinh viên công nghệ thông tin.

KOL công nghệ hội tụ – không khí không khác gì một buổi offline gaming lớn

Không gian buổi họp báo sáng được tổ chức chuyên nghiệp với sự góp mặt của đông đảo báo chí, người dùng công nghệ, và đặc biệt là dàn KOL công nghệ đình đám. Các KOL không chỉ đến tham dự mà còn trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, chia sẻ cảm nhận về không gian ROG Exclusive Store – mô hình cửa hàng công nghệ chuyên biệt, đậm chất gaming của ASUS và An Phát Computer tại Việt Nam.

Vinh Xô nhận xét: "Không gian cực kỳ bắt mắt, trưng bày chất, máy chiến đỉnh, mình tin đây sẽ là điểm đến quen thuộc của cộng đồng đam mê eSports trong thời gian tới."

Hải Triều thì hài hước chia sẻ: "Mình đến đây check thử vibe gaming, ai ngờ muốn bê luôn cả dàn máy về nhà."

Buổi chiều: Game thủ TheAnh96 sẽ đại chiến cùng fan trong khu ROG Gaming Zone

Nếu buổi sáng là sân khấu của KOL công nghệ, thì buổi chiều chính là thời gian dành riêng cho cộng đồng game thủ. Từ 16h – 20h, khách tham dự giao lưu, thi đấu game trực tiếp cùng TheAnh96 – streamer kiêm tuyển thủ nổi tiếng với lối chơi FPS ấn tượng trong cộng đồng eSports Việt.

TheAnh96 có màn so tài giao hữu cùng người tham dự tại ROG Gaming Zone – khu vực trải nghiệm chuyên biệt được trang bị dàn máy cấu hình khủng, tối ưu cho thi đấu game chuyên nghiệp. Cơ hội thi đấu cùng idol và trải nghiệm thiết bị "xịn" ngay tại sự kiện chắc chắn là highlight không thể bỏ lỡ trong hôm nay.

Còn gì đang chờ bạn tại ROG Exclusive Store?

Bên cạnh hoạt động giao lưu, buổi chiều có rất nhiều chương trình dành cho khách tham quan:

- 13h – 14h: Giờ vàng khai trương, ưu đãi đặc biệt dành riêng cho laptop gaming ASUS

- 14h – 15h: Bốc thăm trúng thưởng với loạt quà công nghệ: laptop, bàn phím cơ, chuột gaming

- 300 phần quà check-in giới hạn dành cho khách đến sớm hoàn thành mini game tại sự kiện

Không gian ROG Exclusive Store cũng được thiết kế đúng "chất game thủ", từ hệ thống trưng bày hiện đại, khu trải nghiệm thực tế, đến đội ngũ tư vấn viên am hiểu sản phẩm – mang đến trải nghiệm đúng chất "For Those Who Dare".

Sự kiện kéo dài đến 20h tối nay, mở cửa tự do cho tất cả mọi người. Game thủ, tín đồ công nghệ, hay đơn giản chỉ là người yêu cảm giác "trên tay" thiết bị đỉnh cao – đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có này!