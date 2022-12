TP.HCM: Nam thanh niên nhảy xuống sông rồi tự bơi và bám trụ sắt chờ cảnh sát tới cứu

Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM cho biết vừa giải cứu được một thanh niên nhảy xuống sông Sài Gòn.

Khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, thanh niên lái xe máy đi lên cầu Sài Gòn, hướng TP. Thủ Đức đi quận Bình Thạnh, khi đến giữa cầu người này bỏ lại xe máy và đôi dép rồi leo qua lan can nhảy xuống sông.

Nam thanh niên nhảy xuống sông rồi tự bơi và bám vào trụ sắt chờ cảnh sát tới cứu

Phát hiện vụ việc, nhiều người đi đường hô hoán kêu cứu. Khi nhìn xuống dưới, người dân thấy nam thanh niên đã bơi và bám được vào trụ sắt dưới sông và chờ lực lượng chức năng đến cứu.

Nam thanh niên được cảnh sát an ủi, động viên và dùng trang phục ngành giữ ấm sau khi cứu lên thuyền thành công

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC& CNCH Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt tiếp cận và giải cứu thanh niên lên bờ an toàn, đồng thời trấn an tinh thần người này.

Nam thanh niên cho biết do áp lực về cuộc sống, gia đình và chuyện tình cảm nên nghĩ quẫn. Sau khi được giải cứu và động viên từ các chiến sĩ PCCC và CHCN nam thanh niên đã bình tĩnh và cảm ơn lực lượng chức năng.