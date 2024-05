TP.HCM: Hai người cầm hung khí đánh nhau gây náo loạn chợ Bình Điền

Ngày 17/5, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip 2 người đàn ông dùng hung khí đánh nhau tại một chợ đầu mối.

Cụ thể, đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội dài khoảng 2 phút ghi lại cảnh hai người đàn ông xảy ra mâu thuẫn lớn tiếng, rồi lao vào ẩu đả. Trong đó, một người cầm hung khí liên tiếp vung tay chém về phía đối phương, người còn lại cũng cầm một vật tấn công lại đối thủ.

Hai người đàn ông dùng khu khí chém nhau tại chợ Bình Điền. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước sự hung hãn của hai người đàn ông khiến tiểu thương xung quanh không dám vào can ngăn mà chỉ hô hoán, kêu hai người đánh nhau dừng lại. Vụ ẩu đả khiến một người bị thương.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại chợ đầu mối Bình Điền (thuộc Quận 8, TP.HCM).

Theo một số tiểu thương buôn bán tại chợ Bình Điền, hình ảnh trong đoạn video ghi lại cảnh đánh nhau có hung khí xảy ra bên trong nhà lồng T - khu chuyên kinh doanh trái cây ven sông vào sáng 16/5.

Hai người đàn ông cầm hung khi đuổi chém nhau gây náo loạn chợ Bình Điền.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng bảo vệ chợ phối hợp công an địa phương đến can thiệp, đảm bảo an ninh trật tự.

Liên quan vụ việc trên, đại diện Ban Quản lý chợ đầu mối Bình Điền xác nhận có xảy ra vụ đánh nhau tại chợ này.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND Phường 7, Quận 8, thông tin, lực lượng chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, hồi tháng 9/2023, tại chợ đầu mối Thủ Đức xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Tại cơ quan công an, nghi phạm Nguyễn Thị Dung khai nhận có mâu thuẫn liên quan nợ nần tiền bạc với nạn nhân nên hẹn ra chợ đầu mối Thủ Đức nói chuyện. Sau đó, nghi phạm dùng dao tấn công, sát hại nạn nhân rồi lấy đi tiền, vòng vàng nữ trang và điện thoại.

Hồi tháng 8/2023, tại Hà Nội, một nam thanh niên cũng dùng dao chém trọng thương 3 người do mâu thuẫn ở chợ khu vực xã Hiền Giang, huyện Thường Tín.