Tạm giữ hình sự 2 người đi xe máy cà khịa, đánh nhau ở đường Vành đai 2 trên cao

Chiều 27/2, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự với T. V. H. (38 tuổi) và T. T. T. T, (44 tuổi) để điều tra liên quan vụ chặn đầu, ẩu đả với tài xế ô tô trên đường vành đai 2 trên cao. Trước đó, Công an phường Minh Khai phối hợp cùng Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hai Bà Trưng đã lấy lời khai của H. và T. để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Hai người đàn ông đi xe máy bị triệu tập lên làm việc tại cơ quan công an

Theo lời khai ban đầu và chứng cứ thu thập được, công an xác định vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 25/2. Thời điểm trên, chị T.A. (28 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội) đi ô tô trên đường vành đai 2 trên cao, ddến đoạn phía trên cầu Mai Động (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) thì chị T. A. bị xe máy mang BKS 29H1-747.96 do T. V. H. lái, chở theo T. T., lạng lách, tạt đầu ô tô.

Lực lượng chức năng cùng 2 đối tượng thực nghiệm hiện trường

Các đối tượng khi đó đã đập vào xe của chị T. A. rồi chửi bới. Sau đó H. và T. tiếp tục di chuyển trên đường vành đai 2 và gây gổ với 2 nam thanh niên trong ô tô màu trắng biển số BKS 30K – 840.XX.

Hiện công an phường Minh Khai đang phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự quận Hai Bà Trưng xác minh, xử lý vụ việc.