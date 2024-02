TPHCM: Điều tra vụ việc bé gái tử vong trong lúc bảo mẫu cho ăn cơm

Ngày 22/2, Công an quận 12, TPHCM đang điều tra vụ việc một bé gái tử vong trong lúc ăn cơm tại phòng trọ ở phường Tân Thới Hiệp.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng cũng đang lấy lời khai người phụ nữ tên P. (36 tuổi) để điều tra.

Thông tin ban đầu, trưa 21/2, P. cho bé T.N (14 tháng tuổi) ăn cơm tại phòng trọ. Trong lúc đút cơm ăn, bé T.N bất ngờ bị sặc, có biểu hiện khó thở.

Ngay sau đó, P. nhờ hàng xóm đưa bé gái đến bệnh viện cấp cứu bằng xe máy. Tuy nhiên bé gái đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận 12 đến hiện trường khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Theo chính quyền địa phương, trước đây P. là giáo viên mầm non tại một trường trên địa bàn. Do bị dịch Covid-19 nên P. nghỉ và nhận trông giữ trẻ cho một số người quen có hoàn cảnh khó khăn từ đó đến nay. Trong lúc trông giữ 4 bé tại phòng trọ trên, không may xảy ra sự việc đau lòng trên.