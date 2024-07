TP.HCM: Biệt thự, liền kề mở bán mới có giá cao gấp 2,5-3,5 lần so với mức bình quân thị trường

Báo cáo thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm của CBRE cho biết, bất động sản gắn liền với đất tại Hà Nội và TP.HCM tiếp tục không có nhiều biến động về nguồn cung, số lượng căn mới mở bán hạn chế.

Cụ thể, trong nửa đầu năm 2024, TP.HCM chỉ có 47 căn nhà thấp tầng được chào bán ra thị trường đến từ 2 dự án mở bán trong quý 2 là dự án Zeit River Thủ Thiêm (10 căn nhà phố) và L'Arcade Phũ Mỹ Hưng (37 căn nhà phố thương mại). Dù đây là con số mở bán mới khá thấp so với cùng kỳ các năm 2022 trở về trước, nhưng nguồn cung mới nửa đầu năm nay tại TP.HCM đã vượt tổng nguồn cung mới của cả năm 2023.

Riêng các dự án mở bán mới trong quý 2 có mức giá bán cao gấp 2,5-3,5 lần so với mức bình quân thị trường, điều này khiến mức giá bán sơ cấp trung bình của thị trường đạt trên 310 triệu đồng/m2 đất (chưa bao gồm thuế), tăng 19% theo quý và 21% theo năm.

Mặc dù có mức giá bán cao như vậy, nhưng 2 dự án mở bán mới ghi nhận tỷ lệ bán tốt, đạt bình quân hơn 70%. Vị trí đắc địa, uy tín chủ đầu tư và số lượng căn mở bán ít trong bối cảnh thị trường TP.HCM khan hiếm sản phẩm bất động sản thấp tầng trong hơn một năm gần đây là các yếu tố quan trọng giúp hai dự án này đạt tỷ lệ bán hàng tích cực. Trong khi đó trên thị trường thứ cấp chưa ghi nhận bước nhảy vọt về giá trong quý 2 này, vẫn duy trì ổn định ở mức 140 triệu đồng/m2 đất so với quý trước.

Dự báo về diễn biến phân khúc này sắp tới, chuyên gia của CBRE cho rằng đối với thị trường nhà thấp tầng xây sẵn tại TP.HCM, với nguồn cung tương lai hạn chế, các chủ đầu tư có sản phẩm chào bán trong thời gian tới có xu hướng đẩy giá bán sơ cấp lên cao, dự kiến giá sẽ tăng 20% theo năm trên thị trường sơ cấp và tăng 4% theo năm trên thị trường thứ cấp trong năm 2024.

Còn tại thị trường Hà Nội, nguồn cung mới ghi nhận có sự cải thiện so với quý trước với 270 căn, nâng tổng số căn mở bán mới trong nửa đầu năm lên gần 300 căn. Song, so với cùng kỳ năm ngoái, nguồn cung tại Hà Nội đã giảm gần 80%. Về thanh khoản, có 370 căn được bán, tăng 26% theo quý nhưng giảm 61% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá bán sơ cấp và thứ cấp nhà đất Hà Nội duy trì đà tăng theo quý. Đến cuối quý 2/2024 giá bán sơ cấp trung bình đạt 202 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT), tăng hơn 5% theo quý và 4% theo năm. Bên cạnh đó, mặt bằng thứ cấp cũng tăng lên 162 triệu đồng/m2, tương đương mức tăng 2% theo quý và 4% theo năm.