TP Hồ Chí Minh: Phát hiện loại ma túy mới dạng gói hương nho, hương xoài

Loại ma túy mới dạng gói hương dâu, hương nho, hương xoài có tên Crispy Fruit

Theo thông tin từ Báo Công an TP Hồ Chí Minh, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy – Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cho biết, mới đây xuất hiện loại ma túy mới nhập khẩu trái phép qua đường hàng không đã bị cơ quan Hải quan phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Trước đó, qua kiểm tra hàng hóa nhập khẩu, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã phát hiện, thu giữ 720g ma túy loại mới gồm hợp chất ma túy tổng hợp dạng bột pha trộn giữa Methamphetamine, MDMA, Nimetazepam, đóng thành gói nước trái cây (Crispy Fruit-nước nho), trọng lượng 7gam/gói.

Ma túy mới dưới "mác" nước trái cây

Thời gian gần đây, liên tiếp nhiều loại ma túy mới đã được cơ quan chức năng phát hiện tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành khác. Đây đều là các loại ma túy tổng hợp có khả năng gây nghiện và tạo ảo giác mạnh.

Trong đó, lực lượng chức năng phát hiện loại ma túy mới dạng gói hương dâu, hương nho, hương xoài có tên Crispy Fruit. Theo kết quả giám định của cơ quan Công an số ma túy trên là một loại ma túy mới xuất hiện, được pha trộn từ nhiều chất ma túy tổng hợp như: MDMA, Ketamine, Diazepam.

Theo cảnh báo của cơ quan Công an, dạng ma túy mới được đóng trong bao bì bắt mắt, mặt trước có in hình trái dâu, trái nho, trái xoài và chữ "Crispy Fruit", mặt sau in các thành phần của nước uống. Trên bao bì không ghi thông tin của nhà sản xuất cũng như xuất xứ của sản phẩm, bên trong là chất bột có màu tím, màu hồng, màu vàng.

Loại ma túy này hòa tan được vào nước như nước giải khát, khi uống sẽ gây ảo giác mạnh, loạn thần và có thể đe dọa tính mạng nếu sử dụng quá nhiều. Loại ma túy mới này được các đối tượng gọi là "nước vui" và được đóng thành từng gói bột nhỏ với bao bì có hình ảnh, màu sắc bắt mắt.

Ngoài ra, trên thế giới và Việt Nam xuất hiện 2 dạng ma túy ma túy mới núp bóng thực phẩm gồm: Thực phẩm chức năng có chứa chất ma túy và ma túy được các đối tượng pha trộn, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống.