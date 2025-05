TP HCM: Tai nạn nghiêm trọng ở quận 12 tối nay

CLIP: Hiện trường vụ tai nạn ở quận 12, TP HCM.

Ngày 10-5, Công an phường Thới An, quận 12 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 phụ nữ tử vong

Thông tin ban đầu, chiều tối cùng ngày, xe tải mang biển số tỉnh Đắk Nông chạy trên đường Lê Thị Riêng, hướng đi đường Đỗ Mười. Khi xe tải vừa qua giao lộ Lê Thị Riêng - TA16 - TX25, phường Thới An thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy do một phụ nữ trung niên (chưa xác định danh tính) cầm lái.

Người phụ nữ sau đó ngã xuống đường, bị xe tải cán qua tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực này bị ùn ứ.

Công an phường Thới An phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong tỏa, trích xuất camera điều tra nguyên nhân.

Sáng cùng ngày, một vụ va chạm giao thông cũng xảy ra trên Nguyễn Văn Bá, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức. Hậu quả, ông P. (58 tuổi, quê Vĩnh Long) tử vong.