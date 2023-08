TPHCM: Nhiều người gặp rắc rối tại sân bay sau khi... phẫu thuật thẩm mỹ!

Ngày 16-8, Công an TPHCM tổ chức Hội nghị Đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2023.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM, đại diện Phòng Quản Lý xuất nhập cảnh, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính … cùng 40 doanh nghiệp, cơ sở lưu trú tham dự hội nghị.

Thiếu tướng Trần Đức Tài (giữa), chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn, Khoa Bỏng và Tạo hình thẩm mỹ - Bệnh viện Trưng Vương, cho biết nhiều khách hàng đến bệnh viện làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ nhưng khi đến sân bay xuất cảnh thì gặp rắc rối do hình dạng khuôn mặt thay đổi, hải quan sân bay nghi ngờ, không chấp nhận sự thay đổi quá nhiều trên khuôn mặt. Từ đó, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn đặt câu hỏi Công an TPHCM có giải pháp nào để không ảnh hưởng đến người sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn cũng trăn trở câu chuyện nhiều người không có chứng chỉ hành nghề, không có giấy phép hoạt động, thậm chí không học ngành y nhưng vẫn hoạt động giải phẫu thẩm mỹ dẫn đến tai biến như mù mắt hoặc tử vong. Mặc dù Công an TPHCM đã có nhiều cố gắng dẹp vấn nạn này nhưng những cơ sở này vẫn hoạt động trá hình...

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn (trái) trăn trở về những cơ sở thẩm mỹ chui

Về vấn đề khuôn mặt thay đổi sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, Công an TP HCM trả lời: Kỹ thuật y học thay đổi nhận dạng con người, Công an TP HCM ghi nhận vì phải có ý kiến của nhiều cơ quan, sẽ trả lời bằng văn bản sau.

Công an TPHCM thông tin thêm khi xuất cảnh thì cần có các điều kiện như nhận dạng, dấu vân tay... Vì thế, các bệnh viện có chức năng phẫu thuật thẩm mỹ, cơ sở thẩm mỹ cần chuyển hình ảnh của khách hàng, bệnh nhân sau khi được thẩm mỹ cho các cơ quan chức năng cập nhật.

Về trăn trở những cơ sở thẩm mỹ chui, Công an TPHCM cho biết hiện nay trên địa bàn có 8.216 địa điểm kinh doanh chuyên về thẩm mỹ gồm spa, mát-xa. Trong đó có 15 bệnh viện có chức năng phẫu thuật thẩm mỹ, những bệnh viện này cơ quan công an cấp chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự.

Hiện vẫn có rất nhiều "cơ sở thẩm mỹ 3 không". Đó là không giấy phép kinh doanh, không có giấy phép đủ điều kiện an ninh trật tự, không có bác sĩ. Công an TPHCM dẫn chứng trường hợp đau lòng một phụ nữ quê Cà Mau đã tử vong khi nâng ngực tại một khách sạn ở quận 10.

Công an TPHCM cho biết người tiêu dùng phải có một phần trách nhiệm khi đi làm đẹp. Công an TPHCM đã phối hợp với Sở Y tế TPHCM nhằm nâng cao nhận thức của người dân cũng như công tác quản lý hành chính các cơ sở thẩm mỹ không đủ điều kiện.

Theo thống kê, trong 8 tháng đầu năm 2023, Công an TPHCM đã nhận giải quyết hơn 4,3 triệu hồ sơ trên các lĩnh vực. Cụ thể, lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh giải quyết hơn 1,9 triệu hồ sơ; hơn 521.000 hồ sơ đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, hơn 1,3 triệu hồ sơ đăng ký và quản lý cư trú…