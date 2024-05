Tour đêm của di tích nổi tiếng ở Hà Nội có gì mà nhận mình “chiến thắng áp đảo” tour diễn kỷ lục Guiness - Taylor Swift?

Có thể nói từ tháng 3 năm 2023 đến nay, The Eras Tour của Taylor Swift là một trong những tour diễn "độc nhất vô nhị" khiến cả thế giới mê mệt. Trong khi giới trẻ khắp nơi vẫn còn đang mơ ước được tham dự Eras Tour một lần trong đời, thì mới đây trên mạng xã hội bỗng xuất hiện bài đăng so sánh giữa The Eras Tour với tour đêm tại điểm di tích ở Hà Nội và lập tức thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo đó, team truyền thông Hoàng Thành Thăng Long đã đưa ra những lý lẽ thuyết phục giới trẻ rằng, việc trải nghiệm điểm di tích này khi đêm về chắc chắn sẽ đơn giản, dễ dàng nhưng cũng không kém phần thú vị so với show diễn thế kỷ của Taylor Swift. Trước những nội dung đầy mới mẻ này, các bạn trẻ đều tỏ ra rất thích thú, hào hứng rủ nhau đi Hoàng Thành. Tuy nhiên cũng có người cho rằng đó là một sự so sánh khập khiễng.

"Eras Tour" của Taylor Swift được Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Ảnh: Forbes.

Màn so sánh giữa hai "tour" nhận về lượng tương tác cao ngất trên fanpage Tour đêm Hoàng Thành Thăng Long.

Vậy sự thật thế nào, hãy cùng thử trải nghiệm tour đêm "Giải mã" Hoàng Thành Thăng Long để kiểm chứng nhé!

90 phút "giải mã" Hoàng thành Thăng Long: Chạm mặt "cung nữ", thăm huyệt đạo kinh thành

Khám phá các điểm di tích vào ban đêm không còn là hoạt động quá mới mẻ, bởi trong những năm gần các sản phẩm du lịch về đêm đặc biệt là tại Hà Nội đang nhận được đông đảo sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước. Là một địa điểm lịch sử vô cùng thiêng liêng ở Thủ đô, Hoàng thành Thăng Long sở hữu bề dày lịch sử hơn 1.300 năm với những di tích, di vật độc đáo, minh chứng những dấu ấn lịch sử vàng son của Thăng Long - Hà Nội và của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt Hoàng Thành Thăng Long cũng được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 2010.

Nếu ngày trước chúng ta chỉ có thể khám phá khu di sản này vào ban ngày, thì trong những năm gần đây Hoàng Thành Thăng Long đã triển khai tour đêm mang đến góc nhìn đầy mới mẻ cho du khách. Với tên gọi "Giải mã" Hoàng Thành Thăng Long, hành trình này sẽ cho du khách được tham quan, trải nghiệm và giải đáp câu hỏi thông qua những dữ liệu thu thập được trong cả chuyến đi. Tour đêm sẽ bắt đầu từ 19h, xuất phát từ di tích Đoan Môn - Cánh cổng lớn nhất dẫn vào Cấm thành (nơi ở và làm việc của nhà vua khi xưa). Khi bước vào trong di tích Đoan Môn, bạn sẽ được chiêm ngưỡng Lễ thượng triều của vua và điệu múa "Cung đình Thăng Long" do các diễn viên tái hiện lại.

Tiếp đó, du khách sẽ đến phòng trưng bày với chủ đề chính là "Thăng Long - Hà Nội nghìn năm từ lòng đất". Tại đây tất cả các hiện vật cổ xưa gắn liền với những triều đại phong kiến ở Việt Nam. Hướng dẫn viên sẽ thuyết minh cụ thể về từng hiện vật và những câu chuyện xuyên suốt 1300 năm lịch sử. Sau đó cả đoàn sẽ di chuyển đến thềm điện Kính Thiên - Nơi cử hành các nghi lễ quan trọng của triều đình để thực hiện lễ dâng hương và bày tỏ lòng biết ơn đến 52 vị tiên đế đã có công gìn giữ, bảo vệ non sông và xây dựng nên kinh thành Thăng Long.

Ngoài tham quan, lắng nghe các câu chuyện về thời xa xưa, khi tiến vào khu di tích có giống nước cổ thời Trần hay còn gọi là Giếng Vua (hình thành vào khoảng thế kỷ XIII - XIV). Lúc khai quật, các nhà khảo cổ tìm thấy trong lòng giếng rất nhiều đồ gốm và những vật liệu kiến trúc thời Trần. Mỗi người sẽ được phát một chai thủy tinh để tự tay lấy dòng nước mà xưa kia chỉ dành cho vua và thân tín sử dụng. Thú vị hơn là, du khách sẽ bắt tay vào việc giải mã các hiện vật được hé lộ thông qua các gợi ý hiện trên các di tích khảo cổ bằng công nghệ Laser.

Kết thúc tour đêm khám phá Hoàng thành Thăng Long Hà Nội, những bạn nào giải mã chính xác sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức và nhâm nhi tách trà thơm, thưởng thức mứt sen và chia sẻ những cảm nhận của mình.

Khu di sản về đêm liệu có thật sự “thắng áp đảo” The Eras Tour như team truyền thông giới thiệu?

Vốn chỉ là nội dung sáng tạo được team truyền thông của di tích Hoàng Thành Thăng Long bắt "trend" để thu hút sự chú ý của các bạn trẻ. Và đúng như mong đợi, tour đêm đã thu hút rất nhiều bạn trẻ quan tâm cũng như rủ nhau đi trải nghiệm Hoàng Thành Thăng Long trong một không gian mới lạ hơn. Mọi so sánh của đội ngũ truyền thông khu di tích này tưởng chừng như vô lý nhưng lại rất hợp lý bởi sự dễ dàng, thuận tiện, chưa kể có những trải nghiệm hay ho là sự thật không thể chối cãi.

Nếu như The Eras Tour khiến mọi người phải chật vật vì cuộc chiến săn vé chưa chắc có tiền đã mua được, thì đi tour đêm ở Hoàng Thành lại dễ dàng hơn vậy rất nhiều, chỉ cần check lịch và liên hệ đến phòng bán vé là du khách sẽ sở hữu ngay "slot" trải nghiệm khu di sản về đêm. Nếu như không thể tận hưởng những bản hit khuynh đảo toàn cầu của Taylor Swift tại The Eras Tour, thì du khách có thể đến với tour đêm Hoàng Thành Thăng Long để lắng nghe hướng dẫn viên kể về những dấu ấn vàng son hay chiêm ngưỡng cả kỷ nguyên xưa cũ hiện lên qua từng hiện vật.

Cũng giống như The Eras Tour – nơi người hâm mộ cũng có thể tỏa sáng với những video reaction, meme... thì tại tour đêm Hoàng Thành Thăng Long khách du lịch cũng có thể tạo dấu ấn riêng của mình qua chặng "giải mã" câu đố trên các di tích khảo cổ và nhận về những phần quà hấp dẫn. Tuy không hoành tráng và gây chấn động như The Eras Tour, thế nhưng cả hành trình tour đêm khách tham quan sẽ để lại nhiều kỷ niệm khó phai dành cho tất cả các thế hệ.

Hoàng Thành Thăng Long về đêm cũng là nơi check-in yêu thích của các bạn trẻ.

Dù với nhiều người, việc so sánh giữa tour đêm Hoàng Thành Thăng Long và The Eras Tour - Taylor Swift là khá khập khiễng. Thế nhưng, với một điểm di tích đang trên hành trình trẻ hóa mình để đưa văn hóa, lịch sử tiếp cận gần hơn với giới trẻ lại là điều được mọi người vô cùng hoan nghênh. Việc kết hợp với những hình ảnh và sự kiện cùng phong cách "trendy" giúp xóa nhòa định kiến về các fanpage di tích lịch sử khô khan, nhàm chán trong tâm trí một phần giới trẻ. Hơn hết là tạo dựng nên lòng tự hào, từ đó người trẻ cảm nhận được mối liên kết giữa quá khứ hùng vĩ của dân tộc và cuộc sống hiện tại, khiến họ thêm yêu và tự hào hơn.

https://kenh14.vn/tour-dem-cua-di-tich-noi-tieng-o-ha-noi-co-gi-ma-nhan-minh-chien-thang-ap-dao-tour-dien-ky-luc-guiness-taylor-swift-20240515182842063.chn